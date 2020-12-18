Выставка о сестрах Бубновых вернулась в Абхазию спустя 20 лет

Передвижная выставка "Жизнь и творчество сестер Бубновых. Абхазия-Россия-Япония-Абхазия" была создана в 2000 году заведующей Фонда сестер Бубновых Азой Аргун.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка о сестрах Бубновых вернулась из Москвы в Абхазию спустя 20 лет, об этом корреспонденту Sputnik рассказала автор выставки, заведующая фонда сестер Бубновых Аза Аргун.

Передвижная выставка "Жизнь и творчество сестер Бубновых. Абхазия-Россия-Япония-Абхазия" была создана в 2000 году Азой Аргун. Тогда экспозиция была доступна для зрителей в течение года. Затем Аза Аргун отвезла работы в Москву для привлечения внимания к выставке еще большей публики.

"Эта выставка рассказывает о жизни и творчестве сестер Бубновых. Варвара Дмитриевна была художник, Анна Дмитриевна – скрипачкой, Мария Дмитриевна – пианисткой. Выставка делится на петербургский, японский и сухумский периоды. Это прекрасные материалы, которые мне дали племянники сестер Бубновых. Выставка в начале прошла в Сухуме в 2000 году, экспозиция была открыта для посещения один год в культурном центре "Абаза". Виктор Джения мне позволил устроить эту выставку в его центре. Затем, чтобы привлечь внимание японцев, которые очень чтят творчество Варвары Дмитриевны, я решила провести выставку в Москве. Я перевезла материалы в Москву. Музей искусств народов Востока при поддержке посольства Японии помог оформить выставку. В 2001 году прошла блестящая выставка в Москве", – рассказала Аргун.

Выставка о сестрах Бубновых вернулась из Москвы в Абхазию спустя 20 лет © Foto / Facebook/Эльвира Арсалия

Выставка о сестрах Бубновых вернулась из Москвы в Абхазию спустя 20 лет © Foto / Facebook/Эльвира Арсалия

Выставка о сестрах Бубновых вернулась из Москвы в Абхазию спустя 20 лет © Foto / Facebook/Эльвира Арсалия 1 / 3 © Foto / Facebook/Эльвира Арсалия Выставка о сестрах Бубновых вернулась из Москвы в Абхазию спустя 20 лет

По словам директора ЦВЗ Сухума Эльвиры Арсалия в 2021 году будет юбилейный год художницы Варвары Бубновой. К этой дате планируется провести выставку о сестрах Бубновых, дополненную работами Варвары Дмитриевны.

"Еще пять лет назад к юбилею мы проводили выставку работ Бубновой, которые хранятся в картинной галерее Абхазии. А в следующем году, в мае хотим провести выставку, которую собрала Аза Аргун еще в 2000 году. Как раз выставка вернулась в Абхазию. Это уникальный материал, состоящий из писем и фотографий. Мы очень хотим к юбилею провести выставку и дополнить ее работами Варвары Бубновой", – рассказала Арсалия.

Заведующая фонда сестер Бубновых Аза Аргун выразила надежду, что когда-нибудь в Абхазии появится полноценная картинная галерея, где выставка о сестрах Бубновых займет свое достойное место.

Варвара Бубнова русская художница, искусствовед, которая в разные годы жила и творила в Японии и Абхазии. Ее сестра Анна была – скрипачкой, а Мария – пианисткой, она была одной из ведущих педагогов Сухумского музыкального училища.

Варвара Бубнова переехала в Абхазию в 1958 году.

Варварой Бубновой в Абхазии были написаны картины "Сухум. Вечер", "Зимой у моря", "Осенние цветы", "Купальщики", "Абхазский домик", "Верхняя Эшера", "Сухумская набережная", а также ряд портретов сухумчан.

Краски Абхазии ее настолько привлекли, что она решила пробовать писать акварелью, работать в цвете. В 75 лет этот вид техники для нее был новым. Она создает великолепные портреты современников, абхазской интеллигенции, крестьян, пейзажи.