Прогноз погоды в Абхазии на выходные

На выходные дни, 19 и 20 декабря, погоду Абхазии будет формировать циклон и вынос тепла с юга.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу днем, без осадков, ночью и в воскресенье временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – высокое.

Ветер слабый до умеренного, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Волнение на море значительное до умеренного, 2-7 балла.

Температура морской воды – 14°С.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.

Относительная влажность – 70-90%.