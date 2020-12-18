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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (553)
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Sputnik Абхазия
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На выходные дни, 19 и 20 декабря, погоду Абхазии будет формировать циклон и вынос тепла с юга.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу днем, без осадков, ночью и в воскресенье временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление –  высокое.

Ветер слабый до умеренного, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Волнение на море значительное до умеренного, 2-7 балла.

Температура морской воды – 14°С.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.

Относительная влажность – 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (553)

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