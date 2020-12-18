Будет отличаться от прошлогодней: в Гудауте начали установку новогодней елки

ГУДАУТА, 18 дек – Sputnik, Бадри Есиава. К установке новогодней елки приступили в парке имени Ленина в Гудауте.
"Высота елки 12 метров. Мы устанавливаем ее уже третий год и каждый год мы стараемся придумывать что-то новое. Всех деталей пока раскрывать не хочется, но могу сказать, что эта елка будет полностью отличаться от прошлогодней дизайном оформления. Она должна получиться крутой, надеюсь", - рассказала инженер по садово-парковым ландшафтным строительствам Кристина Гумба.
Она добавила, что гудаутская Новогодняя елка будет яркой, красочной и на ней появится много гирлянд. Елка будет готова примерно через три дня, а на оформление парка понадобится еще около одной недели.
На все это районная администрация выделила около трехсот тысяч рублей. Выполняют работу коммунальные службы и сотрудники администрации.
"Администрация каждый год выделяет примерно такую сумму, так как часть гирлянд портится со временем, многое украли. Например, в прошлом году у нас была бахрома на перилах, сделанная из гирлянд, и ее украли. Поэтому что-то приходится докупать, находимся до позднего вечера на работе и кое-что сами переделываем", - отметила Гумба.
Из-за финансовых затруднений, вызванных пандемией коронавируса, сам город украшать не будут. Акцент сделан на парке, где будет стоять главная елка Гудауты.
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