Бжания: Абхазия будет укреплять военно-техническое сотрудничество с Россией

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Абхазия будет укреплять военное, военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил президент Абхазии Аслан Бжания, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе в интервью телеканалу RT.

Аслан Бжания подчеркнул, что у произошедшего осенью в Нагорном Карабахе еще будут определенные последствия. Он также отметил, что народ Абхазии очень хорошо знает, что такое война.

"Мы еще раз убедились, что главная ценность — это мир. А для того, чтобы обеспечить мир, нужно быть сильным, крепким и так далее. Мы в этом ключе в обязательном порядке будем укреплять свое сотрудничество военное, военно-техническое сотрудничество с Россией. Этому пути альтернативы нет", — сказал Бжания. © Foto / Сайт Президента Республики Абхазия Бжания: военное взаимодействие с Россией приобретает большую актуальность

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

Глава государства ответил на вопросы журналиста телеканала "Russia Today" Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российским отношениям, ситуации на Южном Кавказе и многом другом. Интервью президента выйдет в эфир на следующей неделе.