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Прокуратура.

Главврача ЦРБ и его заместителя привлекут к дисциплинарной ответственности

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201218/1031484570/Genprokuratura-Abkhazii-zavershila-proverku-Respublikanskoy-bolnitsy.html

Проверка Республиканской больницы выявила факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей главврачом медучреждения и его заместителем.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Генпрокуратурой Абхазии по итогам проверки Республиканской больницы было внесено представление министру здравоохранения республики о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности главврача медучреждения Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба, сообщается на сайте ведомства. 

Генпрокуратура Абхазии завершила проверку целевого использования бюджетных и внебюджетных средств Республиканской больницей, а также контроля за использованием государственной собственности за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

Проверка установила, что Гургулия и Воуба, исполняя свои служебные полномочия, заключили договор с индивидуальным предпринимателем Цкуа А.Б. По договору они передали в безвозмездном порядке Цкуа реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму в размере 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам лаборатории Республиканской больницы. 

Согласно договору, были выделены штатные сотрудники медперсонала ЦРБ для обеспечения коммерческой деятельности в интересах ИП Цкуа А.Б.

Таким образом действия Гургулия и Воуба, согласно заключению проверки Генпрокуратуры, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем причинение имущественного ущерба государственному учреждению.


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