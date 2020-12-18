Более ста новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 7704 человек. 101 летальный случай. Выздоровели 5724 человек.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус зафиксирован у 102 человек из 413 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находится 28 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 64 пациента: состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.