09:05 19 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск

"Закладки" через "Таню": МВД Абхазии задержало наркодилера

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201219/1031484800/Zakladki-cherez-Tanyu-MVD-Abkhazii-zaderzhalo-narkodilera.html

Задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Гудаутского района Батала Кове, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

© Foto / МВД РА
"Цыганский" наркоканал в Новом Афоне: изъята крупнейшая в Абхазии партия метадона

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства в особо крупном размере.

В ходе обыска в доме Кове в селе Куланырхуа в спальне был обнаружен пакет с 39 красными свертками, в которых было расфасовано готовое к реализации наркотическое средство "метадон". Еще три свертка были найдены в лесном массиве между селами Отхара и Блабырхуа Гудаутского района, где, по данным следствия, Кове заранее сделал закладки.

Общая масса изъятого метадона составила порядка 20 грамм, что является особо крупным размером.  

Согласно материалам уголовного дела, Кове вступил в преступный сговор с лицом, чтобы организовать незаконный оборот наркотиков на территории Абхазии. Имя третьего лица в интересах следствия пока не разглашается.

Наркодилеры обменивались информацией о "тайных закладках" в мобильном приложении с абонентом под псевдонимом "Таня".

Пресс-служба МВД напоминает, что "названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения".


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Топ событий 2020 года
Урок миротворца для школьников города Чартар в Нагорном Карабахе
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться