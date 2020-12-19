"Закладки" через "Таню": МВД Абхазии задержало наркодилера

Задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Гудаутского района Батала Кове, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства в особо крупном размере.

В ходе обыска в доме Кове в селе Куланырхуа в спальне был обнаружен пакет с 39 красными свертками, в которых было расфасовано готовое к реализации наркотическое средство "метадон". Еще три свертка были найдены в лесном массиве между селами Отхара и Блабырхуа Гудаутского района, где, по данным следствия, Кове заранее сделал закладки.

Общая масса изъятого метадона составила порядка 20 грамм, что является особо крупным размером.

Согласно материалам уголовного дела, Кове вступил в преступный сговор с лицом, чтобы организовать незаконный оборот наркотиков на территории Абхазии. Имя третьего лица в интересах следствия пока не разглашается.

Наркодилеры обменивались информацией о "тайных закладках" в мобильном приложении с абонентом под псевдонимом "Таня".

Пресс-служба МВД напоминает, что "названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения".