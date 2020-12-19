Оперштаб: подтверждено 75 новых случаев COVID-19 в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 7779 человек. 101 летальный случай. Выздоровели 5832 человека.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Всего за сутки протестирован 421 человек, диагноз коронавирус подтвержден у 75 из них, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. Отмечается, что в тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 61 пациент: состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.