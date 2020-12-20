История абхазского баскетбола: заслуженному тренеру Георгию Кобулия 90 лет

О том, как он пришел в спорт, как складывалась его карьера и о секрете долголетия читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Юность спортсмена

С Георгием Кобулия я знакома с детства, но почему-то не могла предположить, что мой сосед дядя Жора, с которым мы частенько мило беседовали, встречаясь в подъезде, когда-то создал женскую команду по баскетболу и участвовал в соревнованиях по легкой атлетике. Сообщив дяде Жоре о том, что хочу взять у него интервью, я тут же получила приглашение в гости.

Усевшись в гостиной, мы начали неспешный разговор о жизни спортсмена. Дядя Жора рассказал о том, как начал увлекаться спортом, а было это еще во времена Великой Отечественной войны, тогда ему было 11 лет и после начавшейся в Сухуме бомбежки, его отвезли в Кодорский лесопильный завод на границе Адзюбжи и Уарчи. Там стояли воинские подразделения, где и "крутилась" вся ребятня, им удавалось поиграть там в футбол, подтянуться на турникетах, которые принадлежали солдатам.

Спустя восемь лет Георгий Кобулия участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, его кандидатуру выставил учитель по физкультуре. Кобулия принял участие в барьерном беге и выиграл чемпионат Абхазии. Спустя какое-то время Георгия взяли в сборную Абхазии и повезли на спартакиаду в Тбилиси. Зная о правиле, что можно сбить всего один барьер, Кобулия задумал пробежать все расстояние и феерично закончить свой забег, сбив самый последний барьер.

"Ну так я и подумал, что последний барьер сбиваю и красиво финиширую. В итоге наступил я на барьер, свалился вместе с ним, а дорожка шершавая была, я себе все из-за этого ободрал. После этого я сказал "до свидания" и распрощался с легкой атлетикой", - смеясь, рассказал дядя Жора.

Но спорт все равно не отпускал Кобулия, спустя годы учитель по математике и баскетболист Борис Кварцхава "потащил" Георгия на баскетбол, а позже Кобулия вошел в состав команды "Искра", в то время она была самой сильной в Абхазии и даже становилась чемпионом Грузии среди педагогических вузов. С 1952 года Георгий стал играть в основном составе сборной Абхазии по баскетболу, но спустя шесть лет пришло осознание того, что нет столько сил, да и времени, чтобы играть как раньше.

"Когда я в первый раз вышел не в основном составе, тогда где-то что-то защемило, раз ты не на первых и чувствуешь, что молодые игроки быстрее тебя, резче тебя, а я не мог игре столько времени посвящать, потому что мне надо было и работать, и семья у меня появилась, так в 1958 году я ушел из сборной по баскетболу», - вспоминает Кобулия.

Кстати, познакомился он со своей супругой Ольгой в педагогическом училище, "терпит" она его в браке уже 62 года, улыбаясь сказал дядя Жора.

"А знакомы мы с ней с 1952 года. Русский язык для меня тогда был чем-то страшным, а у нее грамматика была прекрасная. С математикой я ей помогал, а она мне помогала с русским языком, и вот как мы сели с ней вместе, так и сидим", - поделился Георгий.

Любимый тренер

Георгий Кобулия, учась в институте имени Горького (нынешний Абхазский Государственный университет) на факультете физической культуры и спорта, на общественных началах создал женскую баскетбольную команду, а через какое-то время его утвердили как тренера институтской команды, это и была его первая работа. После окончания института он работал учителем физкультуры в 14-й Сухумской средней школе, где также тренировал женскую команду по баскетболу.

"Я там хозяином был, потому что в школе не было спортивных площадок, мы сами с учениками все это создали. Дети были, если можно так выразиться "голодные физкультурой", - поделился воспоминаниями дядя Жора.

© Foto / предоставил Георгий Кобулия Георгий Кобулия

Команда Кобулия пользовалась успехом, выигрывала на многих турнирах Сухума, именно в тот период Георгия заметила Сухумская спортивная школа. Удалось Кобулия поработать и в 10-й Горской школе. Рассказывая о переходе из одной школы в другую, Георгий вспомнил забавную историю, как его класс, узнав об уходе любимого тренера забунтовал, никто не пошел на уроки. Одна из учениц даже перевелась в 10-ю школу, настолько не хотела расставаться с учителем. А в 10-й школе, по словам героя, к урокам физкультуры относились не очень серьезно, ученицы частенько приходили на тренировки в "сапожках на каблуках".

"Очень трудно было там работать, надо было внедрять физкультуру в школе так, как положено, а мне девочек дали, и приходили они в сапогах да еще и на высоких каблуках, пришлось мне эту систему ломать. Со временем нашел я со многими общий язык, но трудно, конечно, было, даже умудрился тогда двум отличницам двойки поставить", - сказал он.

К урокам своим Кобулия относился принципиально, считает, что физкультура в школах должна быть наравне с другими предметами, пропускать ее нельзя. Было и такое, что приносили ему взятку в виде денег, чтоб не ставил ученице двойку по предмету.

"Я тогда удивился, думаю, да что же такое, чтобы преподавателю по физкультуре взятку принесли, а я когда деньги увидел, у меня аж затылок от злости загорел, и конечно же, я его выгнал. Никогда не брал взятки, и для меня это было дико", - отметил он.

А женская команда Кобулия по баскетболу набирала обороты, после многочисленных выигрышей тренера пригласили работать в Спортивную школу, где позже он стал завучем. Проработать долго там не удалось – началась Отечественная война народа Абхазии, сменилось руководство школы, и Кобулия пришлось уйти, фамилия не позволяла остаться. Но на этом карьера в спортивной школе не закончилась, после окончания войны, он случайно встретил возле своего дома баскетболиста Валеру Логуа, который попросил его вернуться на работу.

"Ну вот, я и вышел, это было послевоенное время, мы поднимали баскетбол. Как раз пришел Сергей Васильевич Багапш, он много внимания уделял спорту, лично знал нас всех, он ведь и сам был баскетболистом и оказывал очень большую помощь", - рассказал Кобулия.

Через какое-то время профессия тренера сменилась на дедушку - "няня" с коляской - рассказал о себе, улыбаясь, дядя Жора, у него родился самый младший его внук, и он решил посвятить ему все свое время. А сегодня у Георгий Кабулия большая семья – трое внуков и правнук.

В свои 90 лет он умудряется выполнять работу на даче и даже подниматься на деревья. Я попросила раскрыть секрет его долголетия, но он сказал, что никакого секрета нет, разве что у него не было пагубных привычек – не курил и не пил, ну и, конечно, регулярная физическая нагрузка. Поделился дядя Жора историей о том, как когда-то отбил себе желание курить.

"В детстве мы пацаны собрались и поспорили, кто больше выкурит, а тогда были папиросы самые дешевые, и это я запомнил на всю жизнь. Я хотел выиграть у всех, я не затягивался, просто дымил, но и этого мне хватило для того, чтобы отравиться. После этого тяга к сигаретам начисто пропала на всю жизнь", - рассказал он.

Очень много лет прошло с тех пор, как Георгий Кобулия попрощался с карьерой тренера, но несмотря на это, его ученицы из 14-й школы и те, которые играли в его баскетбольной команде, не забывают о нем. По сей день они звонят ему, поздравляют со всеми праздниками и даже навещают, ведь он их любимый тренер.