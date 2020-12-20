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Заснеженные елки. Архивное фото.

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 декабря

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (554)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201220/1031492179/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать холодная масса воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В понедельник 21 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать холодная масса воздуха с северо-запада, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление повышенное – 767 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный 2-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 1°С до +6°С,  днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды  +14°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (554)

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