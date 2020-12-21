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Коронавирус выявлен в Кодорском ущелье

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1047)
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После получения сигнала была сформирована бригада сотрудников медицинского управления МЧС, которая вместе с министром Львом Квициния экстренно выехала в Кодорское ущелье.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В одном из сел Кодорского ущелья возник очаг коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал об этом поступил в МЧС в минувшие выходные.

© Sputnik / Павел Львов
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Экстренно выехавшая на место бригада сотрудников медицинского управления МЧС провела тестирование, в результате которого у пятерых жителей Кодорского ущелья был выявлен коронавирус. Состояние заболевших медиками оценивается как средней тяжести. В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек.

Трое зараженных коронавирусом были доставлены спасателями в Сухум, двое остались на домашнем лечении и самоизолировались.

Сельчане говорят, что необходимыми медикаментами они в основном обеспечены.

Премьер-министр Александр Анкваб взял под личный контроль ситуацию с коронавирусом в Кодорском ущелье.

За все время эпидемии в Абхазии выявлено свыше семи с половиной тысяч случаев заражения COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1047)

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