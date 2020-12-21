Коронавирус выявлен в Кодорском ущелье

После получения сигнала была сформирована бригада сотрудников медицинского управления МЧС, которая вместе с министром Львом Квициния экстренно выехала в Кодорское ущелье.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В одном из сел Кодорского ущелья возник очаг коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал об этом поступил в МЧС в минувшие выходные.

Экстренно выехавшая на место бригада сотрудников медицинского управления МЧС провела тестирование, в результате которого у пятерых жителей Кодорского ущелья был выявлен коронавирус. Состояние заболевших медиками оценивается как средней тяжести. В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек.

Трое зараженных коронавирусом были доставлены спасателями в Сухум, двое остались на домашнем лечении и самоизолировались.

Сельчане говорят, что необходимыми медикаментами они в основном обеспечены.

Премьер-министр Александр Анкваб взял под личный контроль ситуацию с коронавирусом в Кодорском ущелье.

За все время эпидемии в Абхазии выявлено свыше семи с половиной тысяч случаев заражения COVID-19.