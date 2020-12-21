20:20 21 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.67
  • EUR91.00
Поиск
Врач в больничной палате

Дневной стационар для пациентов с COVID-19 откроется в Пицунде

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1049)
285 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201221/1031497011/Dnevnoy-statsionar-dlya-patsientov-s-COVID-19-otkroetsya-v-Pitsunde.html

Медики наблюдают высокий рост заболеваемости коронавирусом среди жителей Пицунды за последние два месяца.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Дневной стационар для пациентов с COVID-19 готовы открыть в Пицундской больнице, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Савелий Серетиди в понедельник 21 декабря.

© Sputnik / Илья Наймушин
Цахнакия: 530 коек развернуто для COVID-пациентов, и этого количества достаточно

"Мы все подготовили для запуска дневного стационара, где пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания, у которых уже подтвержден коронавирус и есть назначение от врачей, смогут проходить процедуры – внутримышечные и внутривенные инъекции. Если от Минздрава придет приказ об открытии, то мы будем готовы приступить к этой работе", - отметил он.

Серетиди добавил, что дневной стационар будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00. Он будет расположен на втором этаже больницы, где подготовлено 20 коек. При подготовке к запуску стационара за счет средств городской администрации была заменена вся электропроводка на этаже, установлены обогреватели, со дня на день ожидают доставку кварцевых ламп из Сухума.

В дневном стационаре будут посменно - по 15 дней работать восемь фельдшеров. Весь коллектив больницы состоит из 42 человек с учетом техперсонала. Врачей в пицундском медучреждении пять человек – хирург, два терапевта, уролог, гинеколог.

Эпидемиологическая обстановка в Пицунде ухудшилась за последние два месяца, поделился наблюдениями Серетиди. Точное количество заболевших коронавирусом жителей Пицунды ему пока неизвестно, но только за последнюю пятницу в медучреждение обратилось 28 человек.

"Надо учитывать, что многие не обращаются пока. За последний месяц или два количество заболевших в Пицунде стало намного больше. Только у меня в штате двое находятся на самоизоляции. Если мне не изменяет память, даже было два летальных случая среди пациентов с коронавирусом", - сказал главврач.

Серитиди также подчеркнул, что жители Пицунды относятся к заболеванию несерьезно и пренебрегают мерами предосторожности. Такого же мнения придерживается глава Пицунды Алхас Шамба.

© Sputnik / Павел Львов
Социальная ответственность и корректировка мер: чего ждать от COVID-19 в Абхазии

"В марте, апреле и мае я ходил по городу и просил людей надевать маски. Люди прислушивались, даже магазины закрывали, а сейчас будто с цепи сорвались, несмотря на то, что у нас появились заболевшие. Не могу сказать, что ситуация катастрофическая, но уже мы не можем сказать, что у нас по-прежнему нет больных", - рассказал Шамба.

По информации, которой обладает глава города, в основном заболевавшие коронавирусом жители Пицунды переносят недуг без серьезных осложнений.     

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1049)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться