Дневной стационар для пациентов с COVID-19 откроется в Пицунде

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Дневной стационар для пациентов с COVID-19 готовы открыть в Пицундской больнице, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Савелий Серетиди в понедельник 21 декабря.

"Мы все подготовили для запуска дневного стационара, где пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания, у которых уже подтвержден коронавирус и есть назначение от врачей, смогут проходить процедуры – внутримышечные и внутривенные инъекции. Если от Минздрава придет приказ об открытии, то мы будем готовы приступить к этой работе", - отметил он.

Серетиди добавил, что дневной стационар будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00. Он будет расположен на втором этаже больницы, где подготовлено 20 коек. При подготовке к запуску стационара за счет средств городской администрации была заменена вся электропроводка на этаже, установлены обогреватели, со дня на день ожидают доставку кварцевых ламп из Сухума.

В дневном стационаре будут посменно - по 15 дней работать восемь фельдшеров. Весь коллектив больницы состоит из 42 человек с учетом техперсонала. Врачей в пицундском медучреждении пять человек – хирург, два терапевта, уролог, гинеколог.

Эпидемиологическая обстановка в Пицунде ухудшилась за последние два месяца, поделился наблюдениями Серетиди. Точное количество заболевших коронавирусом жителей Пицунды ему пока неизвестно, но только за последнюю пятницу в медучреждение обратилось 28 человек.

"Надо учитывать, что многие не обращаются пока. За последний месяц или два количество заболевших в Пицунде стало намного больше. Только у меня в штате двое находятся на самоизоляции. Если мне не изменяет память, даже было два летальных случая среди пациентов с коронавирусом", - сказал главврач.

Серитиди также подчеркнул, что жители Пицунды относятся к заболеванию несерьезно и пренебрегают мерами предосторожности. Такого же мнения придерживается глава Пицунды Алхас Шамба.

"В марте, апреле и мае я ходил по городу и просил людей надевать маски. Люди прислушивались, даже магазины закрывали, а сейчас будто с цепи сорвались, несмотря на то, что у нас появились заболевшие. Не могу сказать, что ситуация катастрофическая, но уже мы не можем сказать, что у нас по-прежнему нет больных", - рассказал Шамба.

По информации, которой обладает глава города, в основном заболевавшие коронавирусом жители Пицунды переносят недуг без серьезных осложнений.