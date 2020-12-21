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Ремонт моста в селе Каман планируют закончить в декабре

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Строительство моста в селе Каман по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии началось в ноябре.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Строительство моста в селе Каман планируется закончить к концу декабря, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по техническому надзору Управления капитального строительства Абхазии Саид Саманба.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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По его словам, мост, по которому ежедневно передвигались пешеходы и машины, нуждался в ремонте, так как подпорные конструкции пришли в негодность. Из-за этого стала разрушаться проезжая часть.

"Ремонтные работы начали в ноябре, они будут закончены в конце декабря. В смете также указаны средства на строительство дамб у берегов рек, высотой три метра и длиной до 250 метров. Сейчас мост закрыт для проезда, так как заливаются новые мостовые плиты. Для того чтобы люди могли проходить, рядом с мостом сделана временная дорожная тропа", - рассказал Саманба.

Сотрудник УКС отметил, что на ремонтные работы из средств Инвестиционной программы было выделено 12 миллионов рублей.


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