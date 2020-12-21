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Бжания рассказал, когда в Абхазии начнется вакцинация от коронавируса

© Sputnik / Георгий Зимарев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1049)
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Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Аслан Бжания находился с рабочим визитом в России с 9 по 19 декабря, провел многочисленные встречи в правительстве и дал интервью телеканалу Russia Today.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, сказал президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу Russia Today.

Ранее, в сентябре 2020 года Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

"Процесс вакцинации для отдельной категории граждан, я думаю, мы запустим уже в феврале, и так этапами до реализации полных наших потребностей. То есть то, о чем мы договорились в сентябре, будет реализовано в феврале будущего года", - сказал президент.

Бжания поблагодарил руководство Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, назвав ее серьезным и важным подспорьем для республики.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1049)

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