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Бжания: на упрощение пересечения границы с Россией потребуется около двух лет

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Вопрос капитального ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу обсуждался на встрече Бжания с Савельевым, которая прошла 15 декабря. После ремонта мост может быть задействован как полоса для пешеходного перехода через границу.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. На упрощение пересечения границы с Россией гражданами, а также грузов потребуется около двух лет, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, отвечая на вопрос ведущего телеканала RT.

"В договоре (с Россией - прим.), который был подписал в ноябре 2014 года, прописано, что режим работы на пункте пропуска "Псоу" должен быть изменен, упрощен. Там должно быть создано условие для свободного перемещения граждан, грузов, оказания услуг. Это наша задача, и мы будем этот пункт реализовывать. Потребуется определенное время, я думаю, два года", - отметил президент.

Бжания подчеркнул, что Абхазия не может откладывать решение проблемы, связанной с изменением режима работы на пункте пропуска по реке Псоу, который пересекают девять миллионов человек ежегодно.


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