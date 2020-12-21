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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (555)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находится под влиянием антициклона и относительно холодной массы воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Во вторник 22 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находится под влиянием антициклона и относительно холодной массы воздуха с северо-запада.

Атмосферное давление высокое – 767 миллиметров ртутного столба

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С,  днем от +7°С до +12°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха  70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (555)

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