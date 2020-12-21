Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 декабря

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Во вторник 22 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находится под влиянием антициклона и относительно холодной массы воздуха с северо-запада.
Атмосферное давление высокое – 767 миллиметров ртутного столба
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.