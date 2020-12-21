В Абхазии выявили 92 новых случая коронавируса, одна пациентка скончалась

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 443 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 92 из них, один человек скончался, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1958 года рождения с коронавирусной инфекцией скончалась в Гудаутском ковидном госпитале 20 декабря. У нее были осложнения основного заболевания "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения". Женщина была доставлена в медучреждение 6 декабря и получала необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 116 человек, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице - 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской больнице проходят лечение 24 человека.

В мобильном многопрофильном госпитале на стационарном лечении находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.