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В Абхазии выявили 92 новых случая коронавируса, одна пациентка скончалась

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1050)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 7871: выздоровели 6003 человека, скончались 102 человека.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 443 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 92 из них, один человек скончался, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1958 года рождения с коронавирусной инфекцией скончалась в Гудаутском ковидном госпитале 20 декабря. У нее были осложнения основного заболевания "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения". Женщина была доставлена в медучреждение 6 декабря и получала необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 116 человек, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице - 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской больнице проходят лечение 24 человека.

В мобильном многопрофильном госпитале на стационарном лечении находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1050)

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