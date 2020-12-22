Подачу воды в Сухуме восстановят к вечеру

В понедельник 21 декабря в Сухуме начался завершающий этап прокладки коммуникационных сетей - подключение новых водопроводных труб к магистральным сетям. Подача воды в столицы остановлена уже вторые сутки.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача питьевой воды в Сухуме не восстановлена, так как работы по прокладке коммуникационных сетей продолжаются, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авидзба.

"Вчера работы не были завершены. Сегодня будут завершать. Подача воды не восстановлена из-за того, что работы продолжаются. Работы очень масштабные, сложные. Помешала еще погода", - пояснил он.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации, вода жителям столицы будет подана к вечеру 22 декабря.

Ранее на сайте администрации города сообщалось, что на 20 перекрестках сухумских улиц - Гулиа, Джонуа, Дбар, Воронова, Лакоба, Когония, Басария, Абазинская, Ардзинба - предстоит произвести 27 подключений водопроводных труб к магистральным сетям.

В связи с этим в столице было ограничено движение общественного и личного транспорта, Центральный рынок и близлежащие оптовые магазины не работали. К тому же подачу питьевой воды в Сухуме остановили в 22:00 20 декабря, возобновление планировалось в 00:00 21 декабря.

Главный инженер "Водоканала" Мераб Анкваб объяснил, что подачу воды необходимо отключать накануне проведения ремонтных работ, чтобы в трубах не было воды в момент, когда рабочие приступят к ремонту.

По словам представителя подрядчика ООО СП "Астория-Аквасервис", выполняющего ремонтные работы, Саида Амичба, фирма мобилизовала все силы для проведения единовременного подключения на 27 участках. Амичба отметил, что после капитального ремонта, в случае аварий или непредвиденных происшествий на водопроводах, не будет необходимости отключать воду по всему городу: ремонт будет осуществляться локально, поквартально.