Срок субсидирования автоперевозок туристов в Абхазию могут увеличить

Перевозки по единому билету туристов из России осуществляются в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Согласно разработанному Министерством транспорта России постановлению, субсидирование перевозок туристов на автобусах в Абхазию по единому билету в 2021 году начнется с 30 апреля и закончится 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2020 году субсидирование из-за пандемии началось с 30 мая и завершилось 30 сентября. Минтранс предложил увеличить срок предоставления субсидии, чтобы вырос турпоток. Российское ведомство также предложило повысить суммы субсидий на 20-27% в зависимости от протяженности маршрута, так как увеличились цены на топливо, масла, смазки, стоянку.

В этом году билеты на единый билет стоили 380-560. Если цены будут пересмотрены, то билеты на автобус в Абхазию по спецтарифу будут стоить 450-700 рублей, примерно столько же составит субсидия на одного пассажира. По прогнозам Минтранса, в 2021 году на этом маршруте будет перевезено около 8,5 тысячи пассажиров.

"Единый билет" можно приобрести в авиационных и железнодорожных кассах России, на сайте РЖД, на порталах по продаже авиабилетов, а также в железнодорожных кассах Абхазии. От аэропорта или вокзала Сочи по "единому билету" можно добраться до пяти городов Абхазии: Гудауты, Нового Афона, Гагры, Пицунды и Сухума. Также осуществляются и обратные рейсы.

Автобусы курсируют от железнодорожного и авиавокзала Сочи и обратно почти круглосуточно, с 0:00 до 21 часа. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.

Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места. Вернуть неиспользованный талон можно не позднее чем за 12 часов до поездки автобусом, с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 61 рубль 60 копеек.

Воспользоваться услугой "единый билет" можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот.