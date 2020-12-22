Кабмин Абхазии утвердил объем вылова хамсы во время путины 2020-2021 годов

Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял акты по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов, распределив квоты на добычу водных биологических ресурсов.

Виды рыбы Прогноз запаса (тонн) Общий допустимый улов (тонн) Рекомендуемые квоты (тонн) Хамса (черноморская и азовская) 120 000 45000 42000 Ставрида 1000 150 130 Барабуля 700 100 80 Шпрот (килька) 1000 330 330 Кефали (лобан, сингиль, остронос) 420 95 85 Мерланг 300 60 50 Катран 25 4 3 Камбала-калкан 60 8 7 Скаты (морская лиса и морской кот) 130 20 20 Луфарь 50 30 30 Смарида 250 50 45 Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки) 110 30 25 Всего 124045 45877 42805

Одним из постановлений общее количество судов, единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы, ограничено до 30. Также в период осенне-зимней путины запрещен экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной и мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

Государственный таможенный комитет должен обеспечить контроль за соблюдением этих норм, а Минсельхоз Абхазии провести распределение установленных квот добычи водных биологических ресурсов.

Правительство также утвердило плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов: