Кабмин Абхазии утвердил объем вылова хамсы во время путины 2020-2021 годов

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял акты по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов, распределив квоты на добычу водных биологических ресурсов.
|Виды рыбы
|Прогноз запаса (тонн)
|Общий допустимый улов (тонн)
|Рекомендуемые квоты (тонн)
|Хамса (черноморская и азовская)
|120 000
|45000
|42000
|Ставрида
|1000
|150
|130
|Барабуля
|700
|100
|80
|Шпрот (килька)
|1000
|330
|330
|Кефали (лобан, сингиль, остронос)
|420
|95
|85
|Мерланг
|300
|60
|50
|Катран
|25
|4
|3
|Камбала-калкан
|60
|8
|7
|Скаты (морская лиса и морской кот)
|130
|20
|20
|Луфарь
|50
|30
|30
|Смарида
|250
|50
|45
|Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки)
|110
|30
|25
|Всего
|124045
|45877
|42805
Одним из постановлений общее количество судов, единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы, ограничено до 30. Также в период осенне-зимней путины запрещен экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной и мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.
Государственный таможенный комитет должен обеспечить контроль за соблюдением этих норм, а Минсельхоз Абхазии провести распределение установленных квот добычи водных биологических ресурсов.
Правительство также утвердило плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов:
- Барабуля - за 1 тонну - 16 800 рублей
- Мерланг - за 1 тонну - 9 520 рублей
- Хамса - за 1 тонну - 1 800 рублей
- Шпрот (килька) - за 1 тонну - 1 050 рублей
- Ставрида - за 1 тонну - 14 000 рублей
- Камбала-калкан - за 1 тонну - 73 500 рублей
- Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) - за 1 тонну - 16 800 рублей.