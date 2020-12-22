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Кабмин Абхазии утвердил объем вылова хамсы во время путины 2020-2021 годов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201222/1031505460/Kabmin-Abkhazii-utverdil-obem-vylova-khamsy-vo-vremya-putiny-2020-2021-godov--.html

Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял акты по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов, распределив квоты на добычу водных биологических ресурсов.

Виды рыбы Прогноз запаса (тонн) Общий допустимый улов (тонн) Рекомендуемые квоты (тонн)
Хамса (черноморская и азовская) 120 000 45000 42000
Ставрида 1000 150 130
Барабуля 700 100 80
Шпрот (килька) 1000 330 330
Кефали (лобан, сингиль, остронос) 420 95 85
Мерланг 300 60 50
Катран 25 4 3
Камбала-калкан 60 8 7
Скаты (морская лиса и морской кот) 130 20 20
Луфарь 50 30 30
Смарида 250 50 45
Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена, бычки) 110 30 25
Всего 124045 45877 42805

Одним из постановлений общее количество судов, единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы, ограничено до 30. Также в период осенне-зимней путины запрещен экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной и мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

Государственный таможенный комитет должен обеспечить контроль за соблюдением этих норм, а Минсельхоз Абхазии провести распределение установленных квот добычи водных биологических ресурсов.

Правительство также утвердило плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов:

  • Барабуля - за 1 тонну - 16 800 рублей
  • Мерланг - за 1 тонну - 9 520 рублей
  • Хамса - за 1 тонну - 1 800 рублей
  • Шпрот (килька) - за 1 тонну - 1 050 рублей
  • Ставрида - за 1 тонну - 14 000 рублей
  • Камбала-калкан - за 1 тонну - 73 500 рублей
  • Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) - за 1 тонну - 16 800 рублей.

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