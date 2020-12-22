В ЖКХ Сухума уточнили, когда восстановят подачу воды в городе

Работы по замене коммуникационных сетей в Сухуме подходят к завершению - остались два проблемных участка на перекрестках улиц Дбар и Воронова.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу воды в Сухуме восстановят во вторник примерно к 22:00-23:00 вечера, об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авидзба.

По его словам, работы по замене коммуникационных сетей подходят к завершению - остались два проблемных участка на перекрестках улиц Дбар и Воронова.

"Работы не прекратятся, пока воду не дадим. Ориентировочно к 10-11 вечера сегодня будет налажена подача воды", - добавил Авидзба.

В Сухуме второй день прекращена подача воды из-за продолжающихся ремонтных работ по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям. Как сообщили в администрации Сухума, погодные условия, сложность и большой объем работ не позволили уложиться в запланированные сутки, хотя 11 бригад подрядной организации работают круглосуточно.

"Несмотря на то, что в воскресенье вечером отключили воду, на следующий день даже к обеду в системе давление воды не спадало, что затрудняло работу подрядной организации. Шел дождь, он тоже не давал работать на оборудовании, которое делает врезки, сложно было паять трубы. Мы смотрели прогноз на Гисметео и других приложениях, но они оказались неточными. Погода нас подвела. Еще одна причина, по которой работы задерживаются: у нас нет схем расположений старых коммуникаций в городе. И на каждом перекрестке непредвиденные работы появляются. Коммуникации, к которым мы должны врезаться, такие старые, что разваливаются на глазах. Приходится дополнительные работы проводить", - приводится на сайте администрации цитата начальника Управления капительного строительства республики Тимур Агрба.

Заменой коммуникационных сетей в Сухуме занимается подрядная организация "Астория-Аквасервис", которая, по словам начальника УКС, оснащена необходимой техникой и обладает квалифицированными специалистами для того, чтобы выполнять подобного рода работы.

Подрядная организация "Астория-Аквасервис" задействовала около 70 рабочих и 30 единиц специальной техники. В сообщении администрации Сухума говорится, что бригады работают на износ, среди рабочих есть и заболевшие после бессонной ночи под дождем.