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Оперштаб: 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Абхазии

© Sputnik / Сергей Аверин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1052)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 8011 человек.102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 140 человек из 547 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. Отмечается, что в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом, в Очамчырской - 23, в Гагрской ЦРБ - 42 пациента.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 60 пациентов: состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1052)

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