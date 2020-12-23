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Повторный случай инфицирования COVID-19 выявлен в Абхазии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1054)
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Пациентка перенесла коронавирус в октябре этого года с легкой симптоматикой. Повторно ей пришлось обратиться к врачам 15 декабря.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Факт повторного заражения коронавирусом зафиксирован у 16-летней жительницы Абхазии, ранее переболевшей COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

© Sputnik / Павел Бедняков
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"Нами зафиксирован лабораторно подтвержденный вторичный случай заболевания", - сообщила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Впервые пациентка обратилась в медучреждение 6 октября с легкой симптоматикой, которая выражалась в потере обоняния и невысокой температуре. 8 октября после проведения ПЦР-диагностики ей подтвердили коронавирус.

Как объяснила Скорик, девушка провела 14 дней на самоизоляции, ей не понадобилось медикаментозное лечение, так как болезнь протекала в легкой форме. Спустя время повторное тестирование было отрицательным.

Однако 15 декабря у девушки снова начали проявляться симптомы COVID-19, и она была вынуждена обратиться к врачам.

"При повторном анализе в нашей лаборатории было установлено, что у нее снова выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она проходит лечение", - сказала Людмила Скорик.

Медики не могут сказать, как будет протекать повторное заболевание, но предупреждают, что люди из группы риска могут не пережить повторного заражения.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 22 декабря составляет 8011 человек.102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1054)

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