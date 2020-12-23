Специалисты "Водоканала" выяснят, почему подача воды в части Сухума не восстановлена

Работы по замене коммуникационных сетей в Сухуме были окончены в ночь на 23 декабря. Однако подача воды в некоторых районах столицы так и не восстановлена.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты МУП "Водоканал" выясняют причины отсутствия воды в жилых домах на нескольких улицах Сухума после завершения ремонтных работ, сообщили Sputnik в ведомстве .

"Вчера ночью мы полностью восстановили подачу воды во всем городе, все подключили. Сейчас несколько улиц остаются без воды, мы выясняем причину", - отметили в "Водоканале".

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслана Авидзба, ремонтные работы по замене коммуникационных сетей в столице были завершены сегодня ночью. Подача воды в городе должна была быть восстановлена во всех районах, кроме частных домов на улице Гулия, которые, как отметил Авидзба, еще не подключены к новым трубам.

Замдиректора ЖКХ подчеркнул, что ситуация с подачей воды на других улицах Сухума может быть связана с проблемами на насосных станциях.

"С утра городские службы начнут подключать и частные дома (на улице Гулия - прим.). По правилам, подрядчики подключают всем многоэтажки и муниципальные учреждения, а частники подключаются за свой счет. Сейчас мы уже не смотрим на это – в канун Нового года разделять людей на жителей частных и многоэтажных домов мы не будем, будем подключать всех за счет средств администрации города", - добавил он.

Подача воды в Сухуме в связи с работами по замене коммуникационных сетей, подключению новых труб к магистральным сетям, была остановлена в воскресенье 20 декабря.

Заменой коммуникационных сетей в Сухуме занимается подрядная организация "Астория-Аквасервис", которая задействовала около 70 рабочих и 30 единиц специальной техники.