Шаг в будущее: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Анны Гуния

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на лечение Анны Гуния с диагнозом задержка психомоторного развития.

Двухлетняя Анна Гуния достаточно активная девочка, любит проводить время на улице, испытывает особый интерес к животным.

Когда девочке было всего шесть месяцев, она перенесла, казалось бы, обычный грипп, а после ее мама Ксения Иванова обратила внимание, что Анна не может стоять на ногах.

"В шесть месяцев она не стояла на ножках, стала думать, что она вообще не будет ходить. Потом мы обратились к врачу, стали массаж и уколы делать, но ей ничего не помогало. Анна не набирала вес и не развивалась как обычный ребенок", - сказала мать девочки.

Ксения рассказала, что маленькая Анна даже не может ползать, ей удается только сидеть и лежать. У девочки есть две старшие сестры, к которым она очень привязана, но из-за заболевания ей сложно играть с ними.

После того как Анне установили диагноз - задержка моторного развития, семья Гуния обратилась в фонд "Ашана" за помощью. Благодаря собранным средствам, Анна прошла первый курс лечения в Научно-Практическом Центре Москвы.

Сейчас ей требуется повторный курс, врачи уверяют, что если заниматься с реабилитологами, то в скором времени Анна сможет выздороветь. Стоимость курса лечения 250 тысяч рублей, но для многодетной семьи Гуния это неподъемная сумма.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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