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Прием заявок на проект памятника Владиславу Ардзинба завершится 30 декабря

© Foto / Официальный сайт Первого Президента РА В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201223/1031508744/Priem-zayavok-na-proekt-pamyatnika-Vladislavu-Ardzinba-zavershitsya-30-dekabrya.html

За лучший проект памятника предусмотрена премия - 200 000 рублей. Конструкция будет установлена на площади Свободы в Сухуме.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Прием заявок на участие в международном конкурсе на лучший проект памятника первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба завершается 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Приказом министра от 22 декабря 2020 года рабочей группе по проведению открытого конкурса на лучший проект памятника поручено 20 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

Согласно условиям конкурса, представить работы могут граждане и творческие коллективы. Критерии отбора - соответствие содержания работы предложенной программе конкурса, художественная выразительность и оригинальность образа, содержание и качество подачи авторской идеи.

Владислав Ардзинба – ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии. 

В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок. 

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года. 

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