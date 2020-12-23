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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 декабря

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (556)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +9°С.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В четверг 24 декабря в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное – 767 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 0°С до +5°С,  днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (556)

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