Как вернуться в школу: в Общественной палате Абхазии обсудили проблемы образования

Заседание Комиссии по развитию государственного языка, образования, науки, культуры и сохранению духовного наследия состоялось в Общественной палате Абхазии в среду 23 декабря.

В этот раз главной темой обсуждения стало образование, а точнее его судьба в условиях ограничительных мер. На заседании присутствовали главный санитарный врач республики Людмила Скорик, министр просвещения Инал Габлия и представители родительских комитетов школ районов Абхазии.

Асмат Цвижба, Sputnik

Снова в школу?

Между родителями из организации "Общенациональный родительский комитет" и главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик возникла полемика – стоит возобновлять учебный процесс в стране или нет.

Председатель организации "Общенациональный родительский комитет" Мадина Гумба отметила, что методы дистанционного образования работают далеко не во всех школах республики, а в некоторых школах занятия онлайн не ведутся и вовсе. К тому же у многих детей и их родителей нет финансовых, технических или физических способностей учиться онлайн.

"Нужно искать какой-то выход для возвращения в школы. Мы родители готовы привлекать общественность по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм. Мы просим вернуть детей к привычной жизни", - добавила она.

По мнению главы СЭС республики Людмилы Скорик, для того чтобы вновь запустить учебные процесс и открыть школы, необходимо учесть много нюансов. Во-первых, многие учителя в школах пожилого возраста и при заражении коронавирусной инфекцией от учеников, могут переносить заболевание в сложной форме.

"Когда возрастной педагог заражается коронавирусом, то он выпадает из учебного процесса надолго. Попадая в больницу, он очень долго находится там и долго проходит реабилитацию. К тому же на каждого возрастного учителя должен быть дублер, а такого в школах нет", - отметила она.

Во-вторых, помимо опасности распространения коронавируса, в зимне-весенний период наблюдается высокий рост ОРВИ, школьник может легко заболеть ОРВИ, который по симптомам сильно похож на коронавирус.

"ОРВИ сильно снижают иммунную систему ребенка, которая очень чувствительна. Скажите мне, у нас тепло в школах? Есть свет, вода, благополучные условия? Если вы скажете, что все в идеале, мы возвращаем с первого по четвертый класс сегодня же", - заявила глава СЭС.

В-третьих, по мнению Скорик, места скопления детей могут служить очагом вспышки коронавируса. К примеру, если в классе одновременно сидят 20 человек, которые могут быть переносчиками инфекции, то пожилой педагог может не выдержать такой вирусной нагрузки, объяснила врач.

Представители школьных комитетов не согласились с тем, что дети могут быть переносчиками вируса, сославшись на международные исследования, и потребовали у СЭС предоставить статистику и количество исследований среди детей.

"По нашей практике вспышка начиналась в семье всегда с детей. Это итальянский сценарий, вы посмотрите, как в Италии начиналось заболевание", - ответила Скорик.

"Жить или не жить"

О том, что нужно сделать, чтобы вернуться в школы, рассказал и министр просвещения Инал Габлия. По его мнению, в первую очередь необходимо соблюдать все санитарные правила, прекратить посещать массовые мероприятия, отменить свадебные торжества и новогодние мероприятия.

"Когда ситуация стабилизируется, и будет 20-30 заболевших в день, тогда мы, конечно, откроем школы с соблюдением мер", - добавил он.

По словам Габлия, специалистами обсуждается возможность обучения детей по группам – то есть часть класса будет обучаться одну неделю, вторая часть следующую неделю.

"Что касается учеников первых и вторых классов, то, если сейчас мы вернемся в школы, то, конечно, будем повторять программу, чтобы у тех, кто проходил онлайн обучения и у тех, кто не смог этого сделать, был одинаковый уровень знаний. Если же мы не выйдем из карантина, то будет продолжаться обучение онлайн", - сказал он.

На вопрос о том, что же делать ученикам сельских школ, где не всегда есть возможность учиться онлайн из-за слабого интернета или его отсутствия, Габлия ответил, что в таких местах нужно провести интернет.

"Но малочисленные школы мы могли бы открыть. Там риска заражения меньше, чем в больших школах. Но, если мы будем соблюдать все меры, мы все вернемся в школы, тогда и интернета не надо будет", - добавил он.

Министр подчеркнул, что родители должны проводить разъяснительную работу с учениками, рассказывать, для чего введены ограничительные меры и как их правильно соблюдать.

"Сейчас перед нами встал вопрос – жить или не жить. Или мы убиваем наших старших, разнося инфекцию, или мы соблюдаем меры и идем в школу", - сказал он.

Пир во время чумы

Глава СЭС отметила, что сейчас коронавирусная инфекция в Абхазии протекает в контролируемом русле, но население не стремится соблюдать меры самозащиты, социальной дистанции и посещения мест массового скопления.

По словам Скорик, пик заболеваемости ожидается сразу после Нового года, так как люди будут посещать родных, ходить по местам скопления и отмечать праздник, позабыв о пандемии. Никаких штрафных санкций за нарушение предписанных правил у СЭС нет, подчеркнула врач.

"Нам с этой инфекцией жить очень долго, только потому что мы не понимаем, с чем столкнулись. Если весь мир к августу справится с болезнью, то Абхазия будет еще года два-три передавать заболевание. Пока мы все свое пожилое население не отправим, мы не успокоимся. Мы будем требовать, радоваться и устраивать пир среди чумы", - добавила она.

В конце заседания представители родительских комитетов уверили собравшихся, что готовы содействовать тому, чтобы в школах соблюдались все необходимые меры и обратились к Людмиле Скорик с просьбой совместно составить перечень санитарных мер, которые нужно соблюдать в каждом классе.