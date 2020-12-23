Суд отправил подозреваемых в разбое в селе Мачара под домашний арест

Два гражданина, подозреваемые в разбойном нападении на гостиничный комплекс "Парк-отель "Лето" ранее были арестованы судом на месяц, впоследствии срок содержания под стражей был сокращен до 25 декабря 2020 года.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Алхаса Пачулия и Алхаса Кварчия и изменил для них меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Ранее Пачулия и Кварчия были арестованы Гулрыпшским районным судом на один месяц, впоследствии Кассационная коллегия Верховного суда РА сократила срок заключения под стражей до 25 декабря 2020 года.

Следственным управлением Министерства внутренних дел Абхазии Пачулия и Кварчия обвиняются в совершении особо тяжкого преступления – разбойном нападении. Преступление было совершено 29 ноября 2020 года в 19:30 в селе Мачара Гулрыпшского района на гостиничный комплекс "Парк-отель "Лето" группой лиц по предварительному сговору с Хурхумал Г.З., Джинджолия Б.К., Сангулия Б.Д., Геджуа В.В. и иными неустановленными следствием лицами.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сообщение о нападении на гостиничный комплекс в селе Мачара поступило в дежурную часть ОВД Гулрыпшского района вечером 29 ноября.

Выехав на место происшествия, оперативная группа установила, что шестеро лиц в масках, вооруженные автоматическим оружием, ворвались на территорию парк-отеля и под угрозой применения насилия в отношении охранников данного объекта, удерживали последних в одном из служебных помещений.

После этого злоумышленники проникли на ресепшн, завладели ключами от гостевых номеров, откуда похитили телевизионную технику и постельные покрывала. Из комнаты, где проживал один из охранников гостиничного комплекса, были похищены денежные средства, автозапчасти, а также женская одежда и принадлежности.