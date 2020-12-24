К ремонту дорог приступили в двух селах Гудаутского района

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадри Есиава. К ремонту двух участков дорог в селах Абгархук и Ачандара приступили в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik начальник технадзора Управления капитального строительства Абхазии Дикран Хинтба.

"Протяженность участка дороги в селе Абгархук составляет шесть километров, в Ачандаре – четыре километра. Сметная стоимость этих работ около 65 миллионов рублей. Скорее всего, из-за погодных условий специалисты не смогут завершить работы до конца года и продолжат их уже в следующем месяце", - уточнил Хинтба.

Госзаказ выполняет "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики. Деньги на этот объем работы выделены из средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

В конце ноября начался ремонт дорог в Пицунде и поселке Цандрипш. В Цандрипше уже отремонтировали 9,3 километра главной улицы, ведущей от границы Псоу до Республиканской трассы. Как уточнил глава поселка Адгур Дасания, специалисты планируют приступить к ремонту еще пяти или шести улиц и трех переулков.

По словам Дикрана Хинтба, в Пицунде работы продолжаются, там уже заасфальтировано шесть километров дорог.

"На сегодняшний день сделано шесть километров дорог в один слой асфальта – от кольцевой в центре города и до развилки, где начинается двустороннее движение. Общая протяженность дороги примерно 18 километров и, насколько мне известно, на весь этот участок денег не хватит. Может остаться два или три километра. В связи с этим придется пересматривать смету", - рассказал Хинтба.

По словам начальника технадзора Управления капитального строительства Абхазии, пока на асфальтирование дороги в Пицунде по смете выделено примерно 82 миллиона рублей.

Глава Пицунды Алхас Шамба в беседе с корреспондентом Sputnik сказал, что после завершения ремонта дорог в городе и с наступлением тепла, можно будет приступить к нанесению разметок. Также планируется установить фонари на одном из участков дороги, которая не освещается. Шамба выразил надежду, что местные предприниматели окажут помощь в этом вопросе, и проблема будет решена в ближайшее время.