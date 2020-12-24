МВД Абхазии помогло найти родственника еще одного бойца, павшего под Керчью

Международный военно-патриотический проект "Возвращение имени" уже три года проводится в Абхазии при содействии Министерства внутренних дел республики.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Участковые уполномоченные милиции Абхазии установили место жительства родного племянника зенитного пулеметчика Саркиса Малхосяна, который был убит в 1942 году при обороне Керчи. Об этом сообщает МВД.

Выяснилось, что родственник красноармейца живет в селе Яштуха. Он поделился сохранившимися снимками с фронта и воспоминаниями о родном брате своего отца. Родным Саркиса Малхосяна было известно лишь то, что могила его находится в селе Жуковка Республики Крым. Благодаря проекту "Возвращение имени" семья погибшего бойца получила полную информацию о своем родном человеке и его героическом участии в кровопролитном сражении.

Международный военно-патриотический проект "Возвращение имени" уже три года проводится в Абхазии при содействии Министерства внутренних дел республики. В адрес проекта с 2018 года по настоящее время обратилось более 100 семей из Абхазии, чьи родные пропали без вести в сражениях весной 1942 года под Керчью.

Благодаря проекту "Возвращение имени", уже найдены более 230 семей погибших на полях сражений в 40-е годы бойцов-красноармейцев из Абхазии. По поручению министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар участковые уполномоченные милиции во всех районах республики занимаются проверкой списков без вести пропавших в Великой Отечественной войне и устанавливают контакты с их родственниками.

Информацию собирают буквально по крупицам из различных источников. Все полученные данные фиксируются инспекторами, собирается фотоархив, который в дальнейшем будет передан участникам общегражданской инициативы "Возвращение имени".