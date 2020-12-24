Водоснабжение восстановлено по всему Сухуму, кроме улицы Гулиа

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Водоснабжение восстановлено во всей столице, кроме частных домов на улице Гулиа, рассказал Sputnik заместитель директора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба.

"Частными домами на улице Гулиа у нас сейчас занимаются две бригады, которые идут навстречу друг другу. Одна бригада сейчас дошла до пересечения улиц Гулиа и Воронова, а другая дошла до улицы Чачба. Они занимаются подключением частных домов за счет администрации города и за счет подрядчика", - сказал Авидзба.

По его словам, владельцев частных домов заранее уведомили о предстоящих ремонтных работах, чтобы они самостоятельно в дальнейшем смогли подключиться к новым коммуникациям.

Авидзба пояснил, что и раньше все капитальные работы по ремонту существующих сетей проводила подрядная организация, а что касается частных домовладений, разводящие сети доводились до колодцев, а потом люди самостоятельно от колодцев подключались к своим домовладениям. Но в этот раз, с учетом сложности и приближения Нового года, администрация города взяла на себя большую часть расходов, связанных с подключением.

"Есть ведь категории людей - пенсионеры, малоимущие, которые не имеют в данный момент возможности пойти купить трубы, найти людей, которые смогли бы это быстро сделать, поэтому город все эти затраты и помощь берет на себя, чтобы как можно быстрее подключить людей к воде", - сказал он.

Также Авидзба рассказал, что в некоторые многоэтажные дома Сухума вода поступает со слабым напором, но в ближайшее время эта проблема будет решена, пообещал он.

Подача воды в Сухуме в связи с работами по замене коммуникационных сетей, подключению новых труб к магистральным сетям, была остановлена в воскресенье 20 декабря. Подрядная организация должна была закончить работы вечером 21 декабря, но из-за погодных условий и большого объема работы в сроки уложиться не удалось, столица Абхазии оставалась без воды трое суток.