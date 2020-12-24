18:20 24 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.84
  • EUR91.35
Поиск

Водоснабжение восстановлено по всему Сухуму, кроме улицы Гулиа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14710
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/15/1031494043.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201224/1031516003/Vodosnobzhenie-vosstanovleno-po-vsemu-Sukhumu-krome-ulitsy-Guliya.html

В понедельник 21 декабря в Сухуме начался завершающий этап прокладки коммуникационных сетей - подключение новых водопроводных труб к магистральным сетям.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Водоснабжение восстановлено во всей столице, кроме частных домов на улице Гулиа, рассказал Sputnik  заместитель директора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Специалисты "Водоканала" выяснят, почему подача воды в части Сухума не восстановлена

"Частными домами на улице Гулиа у нас сейчас занимаются две бригады, которые идут навстречу друг другу. Одна бригада сейчас дошла до пересечения улиц Гулиа и Воронова, а другая дошла до улицы Чачба. Они занимаются подключением частных домов за счет администрации города и за счет подрядчика", - сказал Авидзба.

По его словам, владельцев частных домов заранее уведомили о предстоящих ремонтных работах, чтобы они самостоятельно в дальнейшем смогли подключиться к новым коммуникациям.

Авидзба пояснил, что и раньше все капитальные работы по ремонту существующих сетей проводила подрядная организация, а что касается частных домовладений, разводящие сети доводились до колодцев, а потом люди самостоятельно от колодцев подключались к своим домовладениям. Но в этот раз, с учетом сложности и приближения Нового года, администрация города взяла на себя большую часть расходов, связанных с подключением.

"Есть ведь категории людей - пенсионеры, малоимущие, которые не имеют в данный момент возможности пойти купить трубы, найти людей, которые смогли бы это быстро сделать, поэтому город все эти затраты и помощь берет на себя, чтобы как можно быстрее подключить людей к воде", - сказал он.

Также Авидзба рассказал, что в некоторые многоэтажные дома Сухума вода поступает со слабым напором, но в ближайшее время эта проблема будет решена, пообещал он.

Подача воды в Сухуме в связи с работами по замене коммуникационных сетей, подключению новых труб к магистральным сетям, была остановлена в воскресенье 20 декабря. Подрядная организация должна была закончить работы вечером 21 декабря, но из-за погодных условий и большого объема работы в сроки уложиться не удалось, столица Абхазии оставалась без воды трое суток.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ой и ай: как проводилась вакцинация в XX – начале XXI веков
Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться