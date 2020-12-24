Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и относительно теплые массы воздуха с юго-запада.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В пятницу 25 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и относительно теплые массы воздуха с юго-запада.

Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.