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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 декабря

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (557)
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и относительно теплые массы воздуха с юго-запада.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В пятницу 25 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и относительно теплые массы воздуха с юго-запада.

Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (557)

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