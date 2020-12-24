В Сухуме задержали "вора в законе" за намерение дестабилизировать обстановку

По имеющейся информации, преступник намеревался дестабилизировать криминогенную обстановку в канун новогодних праздников.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Сотрудники УКОН совместно с СОБР МВД задержали и водворили в ИВС жителя Сухума Темура Ахуба, известного в криминальных кругах как "Динрид", сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что задержанный ведет антиобщественный образ жизни, пропагандируя криминальные понятия и так называемую "преступную субкультуру" в молодежной среде.

По имеющимся у милиции оперативным данным, Ахуба имел преступные намерения дестабилизировать криминогенную обстановку в канун новогодних праздников.

"Динрид" - так называемый "вор в законе", ранее был судим, неоднократно привлекался и к административной ответственности в нарушение статьи 45 КоАП РА (незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а равно отказ от медицинского освидетельствования).