Судьба дотаций и собственные доходы: в Парламенте обсудили бюджеты районов в 2021 году

Заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам состоялось в Парламенте Абхазии в четверг 24 декабря.

В Парламенте Абхазии состоялось обсуждение проекта государственного бюджета на 2021 год, который был принят Парламентом в первом чтении 9 декабря.

Асмат Цвижба, Sputnik

Депутат Парламента Натали Смыр предложила обсудить планируемые расходные части бюджетов районов Абхазии, "чтобы понимать, какие районы и на какие статьи направляют свои средства".

Смыр отметила, что показатели межбюджетных траснфертов в стране огромные, велики и суммы дотации районов. По мнению депутата Батала Тапагуа, для того, чтобы в районах увеличились собственные доходы, а суммы дотаций стали меньше, необходимо вести правильную административную политику и своевременно взымать налоги, в том числе на добавленную стоимость.

"Пока в районах не будут собирать все налоги, они будут сидеть и ждать дотаций", - добавил он.

Западные показатели

Первым о доходах и расходах района отчитался заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба. Он отметил, что в районе проводится эффективная налоговая политика – удалось легализовать и изъять налоги у многих фирм, которые ранее их не платили.

"Я считаю, что Гагрский район не должен быть дотационным, а быть абсолютно самостоятельным и помогать республиканскому бюджету. Возможности для этого есть – мы просто всех вывели и привели в налоговую службу. Все платят по старым и текущим долгам, кто-то и наперед платит", - сказал он.

Глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония отметил, что сумма собственных доходов района с дотационной практически одинакова – 240 и 220 миллионов рублей. При этом практически вся дотационная часть уходит на выплату зарплаты, годовые траты на которую составляют более 300 миллионов рублей

"Но в первом полугодии мы планируем максимум 70 миллионов собственных доходов, это хватит лишь на два-три месяца зарплаты, а дотация практически равномерно к нам поступает. В первом полугодии для нашего района выгодно, что дотация поступает, потому что зарплату нужно платить своевременно", - объяснил он.

По словам Гамисония, только в сфере образования в районе задействовано более 900 человек, в медицине более 700 людей. Несмотря на такие показатели, уровень образования в школах оставляет желать лучшего, добавил чиновник.

"Только 30 процентов учителей с высшим педагогическим образованием, остальные либо непрофильные, либо не имеют образования. Но закрывать ли школы в целых селах, спорный вопрос", - сказал он.

"Депрессивные" районы

Дотации в Гулрыпшском районе в 2020 году составят 130 миллионов рублей, при этом сумма собственных доходов планируется в размере около 63 миллионов рублей. Как объяснил глава финотдела администрации района Самвел Топчян, большая часть дотаций уйдет на увеличение заработной платы.

По мнению Батала Тапагуа в Гулрыпшском районе, где занимаются преимущественно сельским хозяйством, для увеличения собственных доходов, необходимо пересмотреть показатели по налогу на землю, которые сейчас очень низкие.

"Получается, что никакой выгоды для района нет. В районе очень много сельхоз земель. В перспективе показатели у вас в районе должны быть намного выше, чем в других районах", - сказал он.

Дотации Очамчырского района в 2021 году составят 144 миллиона рублей, доходная часть планируется в 115 миллионов рублей, а расходная в 257 миллионов рублей. При этом расходы на оплату труда составят 205 миллионов рублей, более 151 миллионов на обеспечение системы образования. На оплату работы и услуг выделено более 22 миллионов рублей, на безвозмездное перечисление организациям – 800 тысяч рублей, социальное обеспечение – более 2 миллионов рублей и так далее. Остаток расходной части составил 8 миллионов рублей, так как в связи с эпидситуацией в стране были отложены мероприятия в сфере культуры и спорта.

Депутат Батал Тапагуа заявил, что району выделяют слишком высокие дотации, в то время как там происходит неправильно распределение денег и определение приоритетов, за исключением заработной платы.

"Вы даже дорогу в деревне не можете сделать, элементарно запустить трактор и выровнять дорогу, потому что у вас нет денег", - заявил он.

В 2021 году расходная часть бюджета Ткуарчалского района по сравнению с прошлым годом увеличится на 4 миллиона рублей, рассказал первый заместитель главы администрации района Ткуарчала Владислав Аршба. Два миллиона, по его словам, будут выделены на создание футбольной команды и стадиона в районе и два миллиона на содержание аппарата Городского жилищно-коммунального управления, который переводится на бюджетное финансирование.

Нужны ли Галу деньги?

Громче всего парламентарии обсуждали бюджет Галского района. Доходы района в 2021 году должны быть в размере 42 миллионов, расходная часть составит 231 миллион, а дотации 190 миллионов. По словам Пилия, все дотационные средства уходят на оплату заработной платы и выделения питания детским садам.

– Какое количество граждан Абхазии живет в Гале? – задала Натали Смыр вопрос главе Администрации Гала Константину Пилия.

– Около 1000 человек паспортизированы, – ответил он.

– 15 000 человек у нас живет в Гулрыпшском районе. Возникает вопрос, кому мы платим деньги? Я понимаю, что население 30 000 человек, но все жители Галского района получают по две зарплаты – одна от Грузии, вторая от нас. Тут получается какая-то абракадабра, – заявила Смыр.

По словам Пилия, около 80 процентов жителей Галского района этнические абхазы, у которых изменена фамилия.

"Они все наши люди. Да, у нас прошла война, и мы ненавидим даже наших родственников, которые нам навредили, но от этого уже надо уходить. Если мы будем считать по паспортам, то нам бюджет совсем не нужен", - сказал он.

По мнению депутат Гиви Кварчия, необходимо урезать дотации Галского района. По его информации, по заявлению властей соседнего государства, в этом году за Ингур было вывезено ореха фундука на сумму 64 миллионов рублей.

"Таким образом, должны быть колоссальные вложения в бюджет страны. И мы еще датируем Галский район? Я считаю, не урезать в этом году Галский район было бы несправедливо по отношению к другим районам", - сказал он.

Константин Пилия отметил, что в этом году всего было вывезено 450 тонн ореха, из продажи которых в бюджет района налоги не поступают, так как товар принадлежит частным лицам, а на границе пошлины отменены.

"Что мы сделали – мы понимали, что на фоне коронавируса частник свой товар не перевезет, мы перевозили на грузовой машине до пункта пропуска грузинской стороны, на нейтральной стороне будет предприниматель со стороны Грузии. Есть муниципальное аграрное предприятие в Гале, которое перевозит для частников орех за два рубля с килограмма. Итого в МУП "Агрострой" поступило 900 тысяч рублей, которые потом мы распределили по нуждам", - объяснил он.

Завершая тему обсуждения бюджета Галского района, Натали Смыр предупредила Константина Пилия, что среди депутатов идет активное обсуждение того, что необходимо урезать дотации Галскому району на 50 миллионов рублей.

Ближе к центру

В Сухумском районе доходы превысили расходы. По словам начальника финансового отдела Сухумского района Мадины Тарба, исполнение доходной части бюджета на сегодняшний день составило 110 процентов, расходная часть была выполнена на 80 процентов, задолженностей заработной платы нет.

Большую часть доходной части бюджета района составляют отчисления магазина беспошлинной торговли Duty Free.

"Несмотря на то, что этот год был сложный, магазины два-три месяца не работали, все же они выполнили план, и за счет этого район перевыполнил план. Надеемся, что и в следующем году будет благоприятная ситуация", - сказала Тарба.

Остаток расходной части района составил около 20 миллионов рублей, которые, по словам Тарба, перейдут на следующий год. Однако депутат Натали Смыр напомнила, что в районе еще остаются нереализованными несколько инфраструктурных проектов.

"Кто может запретить вам использовать ваши средства. Вы защищены законом", - сказала она.

В 2021 году сумма дотаций района составит всего 25 миллионов рублей. По мнению Натали Смыр, с учетом текущих показателей района, возможно и не предусматривать межбюджетный трансфер.

Собственный доход Сухума, по словам начальника Управления финансов администрации столицы Алхаса Лагвилава, в 2021 году составит 1 миллиард 147 миллионов рублей. Расход составит 1 миллиард 82 миллиона рублей, что идентично показателям 2020 года.

"У нас идет увеличение собственных доходов по сравнению с прошлыми показателями, так как налог на прибыль увеличился и мы выиграли 26 миллионов. Дотация же составит 36 миллионов рублей, это меньше, чем в 2020 году", - сказал он.

Лагвилава уточнил, что 60 процентов всей расходной части, включая дотации, направлены на зарплату отдельным категориям.