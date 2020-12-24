Пожар произошел в частном жилом доме в Сухуме

МЧС предупреждает, что в период холодов возрастает опасность пожаров, и просит всех соблюдать правила пожарной безопасности.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся по улице Мичурина в Сухуме, сообщает МЧС Абхазии.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 17 часов 23 минуты в четверг 24 декабря. На место происшествия выехали два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума.

В сообщении отмечается, что в результате пожара полностью выгорели чердачное помещение, кухня и две спальни, частично повреждена гостевая. Здоровье людей от огня не пострадало. Причины происшествия устанавливаются.