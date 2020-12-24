Оперштаб: более ста новых случаев и три смерти зафиксированы в Абхазии

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии достигло 8236. Выздоровели 6508 человек, скончались 105 человек.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 560 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В сообщении Оперштаба говорится о трех летальных случаях, произошедших в последние дни в Абхазии.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Мужчина 77 лет скончался в Сухумской инфекционной больнице 24 декабря. Днем ранее в Ткуарчалской больнице умерла пациентка 1968 года рождения. В Гале 22 декабря скончался мужчина 1924 года рождения. У всех троих пациентов была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 111 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 22 пациента, в Ткуарчалской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 47 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.