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Скончался последний ветеран ВОВ из Галского района Тарас Джгаркава

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Тарас Джхаркава был призван на Великую Отечественную войну в конце 1942 года в возрасте 18 лет.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Галского района Тарас Джгаркава, сообщает Гал-Инфо.

Ветеран скончался в возрасте 97 лет.

Ветеран ВОВ Джгаркава Тарас Александрович.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тарас Джгаркава был призван на Великую Отечественную войну восемнадцатилетним юношей в конце 1942 года. Вместе с другими призывниками он был доставлен на теплоходе из Сухума в Сочи, откуда подразделение пешком направилось в Новороссийск для участия в боях за Малую землю. Тарас Джгаркава служил в 8-й бригаде 18-й армии.

После освобождения Малой Земли, Тарас Джгаркава принимал участие в боях за освобождение Анапы и Таманского полуострова. В конце 1943 года он вступил в отряды 1-го Украинского фронта. В 1944 году был ранен.

Ветеран ВОВ Джгаркава Тарас Александрович.
© Фото : из личного архива Тараса Джгаркава
Ветеран ВОВ Джгаркава Тарас Александрович.

День Победы Тарас Джгаркава встретил в городе Лигниц, который на тот момент относился к Германии. Через полгода ветеран Великой Отечественной войны был демобилизован и вернулся в родное село.

Великая Отечественная война унесла жизни двух старших братьев Тараса Джгаркава.


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