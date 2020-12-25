МИД Абхазии отреагировал на планы Грузии по закупке боевых беспилотников

О том, что в 2021 году Минобороны Грузии планирует закупить партию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов, сказал глава грузинского военного ведомства.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. МИД Абхазии выражает обеспокоенность по поводу активного наращивания военного потенциала Грузии, заявление об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"Интенсификация процесса милитаризации Грузии носит крайне опасный характер и несет прямую угрозу миру и стабильности. Абхазская сторона выражает свое серьезное беспокойство подобными провокационными действиями грузинских властей, способными породить новый виток напряженности в зоне конфликтов", - говорится в тексте заявления.

О том, что в 2021 году Минобороны Грузии планирует закупить партию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов, сказал в своем выступлении в ходе парламентских слушаний глава грузинского военного ведомства Гарибашвили. Кроме того, он отметил, что недавно было подписано соглашение с Израилем об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы Грузии.

"В очередной раз руководство Грузии, осуществляя активное наращивание военного потенциала, пытается обосновать свои действия исключительно необходимостью обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Однако крайне трудно оправдать планы по покупке разведывательных и боевых БПЛА исключительно интересами самообороны", - подчеркнули в комментарии МИД.

Отмечается, что в свете недавних событий в Нагорном Карабахе, где активно использовались беспилотные боевые летательные аппараты, благодаря применению которых азербайджанской стороне удалось развить наступательную операцию, особую актуальность принимают планы Грузии по закупке подобных видов современного высокоточного вооружения. Ведь оно может быть применено "исключительно для силового решения неурегулированных конфликтов".

В МИД Абхазии расценивают подобные действия грузинских властей как откровенно враждебный настрой Грузии к своим ближайшим соседям, и считают, что она обесценивает любые декларативные шаги о приверженности мирному урегулированию существующих конфликтов. Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии уверены, что курс на милитаризацию Грузии активно поддерживается официальным Вашингтоном, выступающим в качестве стратегического партнера Тбилиси.

Абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе.