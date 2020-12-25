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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (558)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201225/1031520989/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и вынос тепла с юго-запада.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. В предстоящие выходные дни, 26 и 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная  облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и вынос тепла с юго-запада.

Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С,  днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (558)

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