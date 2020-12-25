Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и вынос тепла с юго-запада.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. В предстоящие выходные дни, 26 и 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и вынос тепла с юго-запада.

Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.