Воздух и вода: как работает кислородная станция в Сухуме

Кислородная станция Сухума работает с 1960 года, в процессе создания кислорода задействованы несколько человек. В связи пандемией коронавирусной инфекции работа станции перешла в круглосуточный режим.

О том, как происходит процесс создания кислорода и сколько баллонов в день вырабатывает станция, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

К такому готовы не были

С марта 2020 года единственная кислородная станция Абхазии, которая располагается в Сухуме, работает в авральном режиме. Днем и ночью ее работники трудятся для поставки кислорода в больницы с COVID-больными. Если до пандемии кислородная станция поставляла в больницы Республики по 10-15 баллонов в месяц, то с ее началом в сутки уходит около 300.

В связи с большим спросом на кислород, бывало и такое, что отказывало оборудование, так как оно такого же возраста, как и сама станция. При аварийных ситуациях, кислородную станцию спасал СФТИ Агудзеры, куда завозят жидкий кислород из Краснодара. Оборудование в кислородной станции, к слову, через пару месяцев после начала пандемии заменили на более новое. Если старый агрегат вырабатывал 120 баллонов кислорода, то новый 160-170, что на порядок упростило работу станции.

За 45 минут кислородная станция вырабатывает пять баллонов жидкого кислорода, одного сорокалитрового баллона хватает на два часа подачи кислорода для тяжелобольного пациента.

Проблемы станция испытала и из-за проблем в стране с подачей электроэнергии и воды, при их отключении кислородная станция прекращает свою работу.

"Если кислородная станция остановится хотя бы на час, чтобы заново ее включить и чтобы она давала продукт, нужно шесть-семь часов", - рассказал начальник управления строительства и снабжения Министерства здравоохранения Абхазии Роланд Гамисония.

Гамисония рассказал, что с проблемой водоснабжения справились благодаря бассейну, который расположен на территории кислородной станции. МЧС Абхазии помогло наполнить его и устранить проблему с подачей воды.

Главное – воздух

Кислородная станция не сможет функционировать без воды, но она нужна для охлаждения агрегата, а не для выработки кислорода. Сама станция представляет собой оборудование, способное извлекать кислород из атмосферного воздуха, а его подача осуществляется под давлением. Получившийся газ, который на 95 процентов состоит из кислорода, далее закачивают в баллоны. Один кислородный баллон обходится не больше 350 рублей, счет выставляется Министерству здравоохранения Республики Абхазия.

Роланд Гамисония поделился планами, что кислородную станцию хотят открыть и в Гудаутском госпитале, она будет схожа со станцией в Агудзерском СФТИ. В Гудауту будут привозить жидкий кислород из Краснодара в размере 17 тонн, это около полутора тысяч баллонов, это намного упростит работу Сухумской кислородной станции. Работы планируют завершить в феврале 2021 года.