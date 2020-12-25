В реабилитационном центре для инвалидов детства в поселке Цандрипш будут проводиться лечебная физкультура, массаж и оказывать психологическую помощь.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Реабилитационный центр для людей с инвалидностью открылся в Цандрипше, об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель центра Милана Аджба.

Милане Аджба 22 года, у нее ДЦП. Идея открыть реабилитационный центр в Цандрипше, где она живет, была вызвана тем, что в этом поселке никогда не было таких центров и на курсы по реабилитации ей приходилось ездить в Сухум.

"Я проходила курс лечения на постоянной основе в Сухумском реабилитационном центре, откуда меня отправили на инклюзивный форум "Без границ" в Аланию, где нас обучали созданию проектов, мотивировали нас. По приезде я решила реализовать проект по перераспределению технических средств реабилитации, но я не знала, с чего именно надо начать, и директор гудаутского реабилитационного центра посоветовала мне обратиться в Программу развития ООН", - отметила она.

Аджба подчеркнула, что в этом деле ей оказали существенную поддержку руководство и сотрудники Сухумского реабилитационного центра, а также ассоциация "Инва-Содействие", что придало ей смелости выйти за рамки своего изначального проекта по перераспределению технических средств, например, инвалидных колясок от тех, кто ими уже не пользуется тем, кто в них нуждается.

© Foto / Милана Аджба Милана Аджба выиграла грант на создание реабилитационного центра

В проекте, который одобрила неправительственная организация, появились пункты по реабилитации – лечебная физкультура, массаж и услуги психолога для социальной интеграции людей с инвалидностью.

"Администрация Цандрипша выделила нам помещение в поликлинике, но здание было в ужасном состоянии. ПРОООН профинансировала ремонт и техническое оснащение помещения. Специалистов у нас будет пока трое из Сухума и Гагры. Зарплата им будет выплачиваться из другого гранта, который выиграла я", - поделилась Аджба.

Реабилитационный центр в Цандрипше открылся, но приступить к работе специалисты не могут из-за пандемии, с сожалением добавила Аджба. Она предположила, что сделать это будет возможно в января или феврале следующего года.

По словам Аджба, посещать центр смогут не только дети, но и взрослые. По ее данным, в поселке Цандрипш проживает 64 инвалида детства.

© Foto / Милана Аджба Оборудование реабилитационного центра в Цандрипше

"Проходить курсы реабилитации смогут также жители и других городов Абхазии. Все это будет бесплатно. Мы не все успели закупить, но у нас уже есть многофункциональный тренажер Бехтерева, беговая дорожка, велотренажер, "шведская стенка", мячи. Программу реабилитации наши специалисты будут подбирать индивидуально под каждого человека", - сказала Аджба.

© Foto / Милана Аджба Тренажеры реабилитационного центра в Цандрипше

Аджба призналась, что из-за отсутствия реабилитационного центра в Цандрипше ее семье пришлось снять жилье в Сухуме для того, чтобы у нее была возможность посещать курсы в столичном центре реабилитации и ей непонаслышке известно, насколько это необходимо людям с подобными проблемами со здоровьем.

Помимо этого, уверена она, в этой ситуации важна психологическая поддержка и работа по интеграции детей с инвалидностью в общество, так как многие из них с годами становятся закрытыми и у них появляется чувство неполноценности.

© Foto / Милана Аджба Милана Аджба (посередине) на открытии Реабилитационного центра

В связи с этим Милана Аджба планирует также открыть волонтерское движение, участники которого будут общаться с детьми с инвалидностью и поддерживать их.