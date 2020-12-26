Лучший мой подарочек: как удивить "вторую половинку" на Новый год

Корреспондент Sputnik подготовил обзор вариантов для подарка второй половинке на Новый год. Узнайте, чем можно удивить любимого человека, а что уже вышло из моды.

Всего несколько дней осталось до Нового года, а это значит – нужно успеть купить подарки самым главным людям. Несмотря на богатый ассортимент в магазинах и интернет-сайтах, выбрать особенный подарок все так же остается сложной задачей.

Асмат Цвижба, Sputnik

Что подарить мужу или молодому человеку

Делать подарки второй половинке – задача не из простых, и неважно, знакомы ли вы много лет или знаете друг друга всего несколько месяцев. В первую очередь, чтобы выбрать подарок мужчине, вы должны знать о его увлечениях, привычках, предпочтениях.

Если ваш мужчина водитель и любит свою машину так же, как вас, то можно порадовать его обновочками. К примеру, пылесос для автомобиля станет идеальным подарком, особенно, если вы сами часто грешите и любите поесть в "священном" месте.

Видеорегистратор – подарок, который не только придется по душе, но и без слов скажет, как вы заботитесь о своем партнере. А еще практически ни один абхазский мужчина не откажется от красивых автомобильных номеров. Правда, тут придется немного потратиться.

Настольные игры, нарды ручной работы, шахматы или коллекционные карты подойдут для любителей провести вечер дома в кругу семьи или друзей. Любители отдыха на природе оценят набор для шашлыков или набор для рыбалки.

Для заядлых курильщиков в подарок можно купить кальян (можно электронный), сигару или электронную сигарету. Для тех, кто следит за тенденциями в мире технологий, хорошим подарком станут последние модели фитнес-часов, портативная колонка, беспроводная зарядка для телефона или 3D-ручка.

В Абхазии можно найти много подарков для любителей экстрима. Подарите своему мужчине сертификат на джиппинг или полет на вертолете, прыжок с парашютом или роуджампинг, поход на игру в пейнтбол или обучение верховой езде. А если ваша половинка не пропускает ни один футбольный матч, можно подарить ему билеты на игру, а еще на концерт любимого певца или группы. Как бонус получите совместную поездку и отличные воспоминания.

Дарить книги – дело опасное. Тут нужно знать точно, какого жанра ваш "герой". Но, чтобы не прогадать, можно подарить электронную книгу.

Многие женщины любят дарить вещи. Подарок действительно хороший и практичный, но впереди много праздников и мало идей. Теплый свитер можно заменить футболкой с номером любимого футболиста, а, если позволяет бюджет, форму любимой команды.

Отличным подарком для ценителей нестандартных сувениров станет фамильная тамга (родовой фамильный знак – ред.). Он может быть в виде браслета, кулона, запонок или брелока для ключей.

Подарок для нее

Считается, что девушке делать подарки легче, чем мужчине. На крайний вариант всегда найдется красивый букет или украшение. Но, чтобы не повторяться из года в год, стоит включить немного фантазии.

Альтернативой любимому парфюму станет сертификат на покупку косметики. Дайте своей девушке шанс провести время в парфюмерном магазине, "слоняясь" по рядам в поисках идеального оттенка помады. Вручая подарок, не забудьте отметить, что вы без ума от нее и без косметики.

Из моды уже давно не выходит hand-made продукция. Это может быть винтажная сумочка, кошелек, сделанные вручную сережки или браслет.

Если ваша дама тщательно следит за состоянием своей кожи, то оценит праздничный набор дорогих кремов или другой уходовой косметики. В этом случаем важно не прогадать и прочитать надписи на баночках, +35 на них не температура хранения, а возраст применения. Полную "реабилитацию" можно подарить вместе с сертификатом в спа-салон.

Какая девушка не любит быть в центре внимания? Если ваша девушка или жена при виде прекрасного пейзажа или хорошего освещения сразу берется за телефон, то на Новый год она будет рада получить в подарок персональную фотосессию. Ваш подарок она будет вспоминать еще долго, делясь с подписчиками удачными кадрами.

Избегайте бытовых подарков – пылесос, блендер или мультиварку можно подарить и без повода. Технику для дома можно заменить техникой для себя – стайлер или плойка для волос, навороченный фен с различными насадками, органайзер для косметики или украшений.

Если вы вместе уже не первый год и все вышеперечисленные подарки были подарены и передарены по нескольку раз, вернитесь к классике. Никто не отменял романтического ужина в ресторане и прекрасного букета или двух билетов в город мечты на новогодние каникулы.