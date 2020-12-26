18:19 26 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR89.87
Поиск

"Вогнать" мост в краску: как на Замостянке в Гудауте появилась уличная живопись

© Foto / Кадыр Тванба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031505030.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201226/1031513156/Vognat-most-v-krasku-kak-na-Zamostyanke-v-Gudaute-poyavilas-ulichnaya-zhivopis.html

В северо-восточной части Гудауты находится район Замостянка. Такое название у этой густонаселенной части города появилось из-за его расположения за двумя мостами – железнодорожным и автотранспортным, на одном из которых около месяца назад появились граффити.

О том, кто автор этих изображений и что они означают, почему он решил нанести их именно на мосту, как на это отреагировали местные жители и администрация Гудауты, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Краски и образы

Железнодорожный мост на Замостянке преобразился. На скучной бетонной конструкции, которую местные жители периодически подкрашивали, появились рисунки в стиле стрит-арт. Их автор молодой художник из Сухума Кадыр Тванба. Его работы также можно увидеть на улицах столицы Абхазии.

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба
Работа Кадыра Тванба на одной из улиц города Сухум

Тванба рассказал, что украсить мост в Гудауте его попросил друг Адамур Вардания, который живет в Замостянке.

"Все началось с того, что местная молодежь решила провести субботник у нас в районе и навести порядок. Они покрасили мост и хотели сделать надпись на нем "Замостянка". Я им предложил пригласить профессионала. Согласились, и я обратился к моему другу Кадыру", - поделился Вардания.

По его словам, он остался доволен результатом. На воплощение идеи автору понадобилось около одного месяца. Все это время рядом с ним были местные ребята и помогали Тванба. Они также собрали деньги на покупку баллончиков с краской на сумму примерно в 15 тысяч рублей.

Художник Кадыр Тванба переехал на свою историческую родину в Абхазию из Турции в 2017 году. Начал работать в ансамбле "Кавказ" танцором, но не бросил живопись. Первая его работа, которая привлекла внимание многих жителей и гостей столицы, появилась на стене по проспекту Аиааира. Это была яркая желтая улитка, которая символизировала судьбу сотен тысяч абхазов, вынужденно покинувшего родину в период махаджирства.

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба
Работа Кадыра Тванба на одной из улиц города Сухум

"Дело в том, что если "посыпать" улитку солью, она практически моментально умрет. Люди, которые на кораблях переезжали в Турцию, были вынуждены пить морскую воду из-за нехватки пресной. Многие умирали", — рассказал Кадыр в одном из интервью корреспонденту Sputnik в мае 2020 года.

В Гудауте ему раньше работать не приходилось, и Замостянка стала его первой творческой площадкой в этом городе. Прежде чем взяться за баллончики, Тванба подготовил несколько эскизов и показал их молодежи Замостянки. Они остановились на варианте, где изображено здание с часами, которое стоит в центре города, а также на образе кавказского мужчины на фоне гор.

При внимательном рассмотрении этих рисунков на подпорках моста, волей и неволей возникают вопросы. Например, почему из окон здания с часами кто-то высунул руки и держит в них национальный музыкальный инструмент ачарпын, а также что символизирует воробей, запечатленный справа от них.

"В моем понимании воробей – это символ чистоты. Эти птицы не будут жить там, где плохая экология, а в Гудауте, насколько я знаю, все с этим хорошо. Композицию с руками, которые держат ачарпын, я добавил, так как рядом расположен Дом культуры, откуда часто доносятся звуки национальных инструментов", - поделился Тванба.
  • Граффити Кадыра Тванба на Замостянке
    © Sputnik / Бадри Есиава
  • Граффити Кадыра Тванба на Замостянке
    © Sputnik / Бадри Есиава
  • Граффити Кадыра Тванба на Замостянке
    © Sputnik / Бадри Есиава
1 / 3
© Sputnik / Бадри Есиава
Граффити Кадыра Тванба на Замостянке

Изображение кавказского мужчины на мостовой подпорке справа, - неслучайное. Этот образ срисован с реального человека, одного из друзей и коллег автора - Айнара Тания. 

"У меня есть фото, на котором Айнар в национальном костюме, и я подумал, что его образ хорошо вписался бы в этот проект", - отметил Тванба.

Для героя композиции появление его портрета на Замостянке стало сюрпризом. Как рассказал Тания, он не был в курсе задумки друга, но ему было приятно, когда он об этом узнал. Он также добавил, что ему нравится творчество Кадыра Тванба и та тематика, образы, композиции, которые он затрагивает в своих работах. Он также подчеркнул, что его товарищ относится к творчеству с полной самоотдачей.

© Sputnik / Бадри Есиава
Граффити Кадыра Тванба на Замостянке

Взгляд со стороны

Татьяна Ананян живет в нескольких метрах от красочного моста, и она с первых дней наблюдала за тем, как происходило его преображение.

"Здесь было очень много молодежи, и я видела, как они все вместе наносили эти рисунки. Единственное, иногда меня пугает этот мужчина (изображение мужчины на подпорке моста - прим.). Когда нет света, и я выглядываю из окна, такое впечатление, что кто-то стоит за воротами. До этого мост выглядел не очень хорошо, а сейчас шикарно", - поделилась женщина. Она добавила, что больше всего ей пришелся по душе воробей, который "порхает" рядом со зданием с часами. Татьяна вспомнила, как выглядела эта улица 15 лет назад, когда она переехала в Гудауту из Москвы: "Когда я сюда переехала, здесь были одни ямы. Сейчас асфальт лежит, освещение сделали. Вот, еще и мост украсили".

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба
Искусство для каждого: как танцор из Турции занялся стрит-артом в Абхазии 

Лана из Замостянки тоже осталась довольна тем, как новыми красками заиграла местная "достопримечательность". Особенно ей понравилась тема, которую автор взял за основу. "Очень сильно импонирует то, что рисунки связаны с нашим городом и абхазской темой. Честно говоря, мы впервые такое видим в Гудауте, и мы всех гостей приглашаем посмотреть этот мост", - отметила Лана.

Первым своим впечатлением поделилась Салима, которая приехала на несколько дней погостить у своей подруги Ланы. На "вердикт" школьнице понадобилось всего несколько секунд: "Красочно очень". Салима добавила, что в селе Белая речка, где она живет, тоже есть мост, и ей хотелось бы, чтобы такое же граффити появилось там.

Сейчас в Гудауте нет главного художника города, и на наши вопросы о том, была ли районная администрация в курсе затеи замостянской молодежи, ответила инженер по садово-парковым ландшафтным строительствам Кристина Гумба. По ее словам, руководство района одобрило инициативу.

"Стрит-арт актуален во всем мире. Если картина наполнено смыслом, то она имеет право на жизнь. Данный пример позитивен, и подобные инициативы нужно поддерживать", - отметила Гумба.

При этом специалист напомнила, что во избежание хаоса и для того, чтобы не испортить облик города, такого рода проекты всегда необходимо согласовывать с администрацией и вместе решать, подходит ли то или иное место для стрит-арта.

© Sputnik
Зов родины: как Ханде Тванба из Турции переехала в Абхазию

Об авторе

Кадыру Тванба 27 лет. Он родился в Турции, в городе Дюздже. Там с раннего детства занимался танцами в абхазском культурном центре. После окончания учебы в школе он поступил в вуз "Иззет Байсал" на специальность "изобразительное искусство". Абхазию, о которой он много слышал от близких родственников, Кадыр впервые посетил в 2011 году. Спустя шесть лет он переехал в республику жить. Поступил в Абхазский госуниверситет и получил диплом по специальности "графический дизайн". Параллельно работал в  Государственном ансамбле народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба.

"Спустя два года после первого приезда в Абхазию я снова сюда вернулся на некоторое время вместе с сестрой. Мой дедушка и двое дядей бывали здесь и часто мне рассказывали о нашей исторической родине, но мне хотелось самому ее узнать. Я всегда хотел жить в Абхазии и хотел заниматься своей профессией", - поделился художник.

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба
Кадыр Тванба

Сложнее всего Кадыру пришлось из-за языкового барьера. Абхазским и русским языками он не владел, но со временем ему удалось неплохо выучить последний. С абхазским пока есть определенные сложности. Именно по этой причине сестре Кадыра пришлось вернуться в Турцию, где живут их родители.

Первой профессиональной работой Тванба в стиле стрит-арт было "перевоплощение" трансформатора в "дом". За годы своей деятельности Кадыр не раз принимал участие в международных фестивалях в регионах России и за рубежом.

"У меня есть мечта. Я бы хотел через мои работы в стиле стрит-арт, граффити наладить контакт с миром, так как все страны должны знать культуру Абхазии, ее историю, традиции", - отметил художник.  

Сейчас Тванба работает над заказом Всемирного абхазо-абазинского конгресса по улице Убыхская в Сухуме на национальную тему. Молодой художник во время творчества использует несколько техник – баллончики с краской, кисти, маркеры. 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
За семь дней до Нового года: самые яркие фото недели
Развод закончен: Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться