"Вогнать" мост в краску: как на Замостянке в Гудауте появилась уличная живопись

В северо-восточной части Гудауты находится район Замостянка. Такое название у этой густонаселенной части города появилось из-за его расположения за двумя мостами – железнодорожным и автотранспортным, на одном из которых около месяца назад появились граффити.

О том, кто автор этих изображений и что они означают, почему он решил нанести их именно на мосту, как на это отреагировали местные жители и администрация Гудауты, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Краски и образы

Железнодорожный мост на Замостянке преобразился. На скучной бетонной конструкции, которую местные жители периодически подкрашивали, появились рисунки в стиле стрит-арт. Их автор молодой художник из Сухума Кадыр Тванба. Его работы также можно увидеть на улицах столицы Абхазии.

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба Работа Кадыра Тванба на одной из улиц города Сухум

Тванба рассказал, что украсить мост в Гудауте его попросил друг Адамур Вардания, который живет в Замостянке.

"Все началось с того, что местная молодежь решила провести субботник у нас в районе и навести порядок. Они покрасили мост и хотели сделать надпись на нем "Замостянка". Я им предложил пригласить профессионала. Согласились, и я обратился к моему другу Кадыру", - поделился Вардания.

По его словам, он остался доволен результатом. На воплощение идеи автору понадобилось около одного месяца. Все это время рядом с ним были местные ребята и помогали Тванба. Они также собрали деньги на покупку баллончиков с краской на сумму примерно в 15 тысяч рублей.

Художник Кадыр Тванба переехал на свою историческую родину в Абхазию из Турции в 2017 году. Начал работать в ансамбле "Кавказ" танцором, но не бросил живопись. Первая его работа, которая привлекла внимание многих жителей и гостей столицы, появилась на стене по проспекту Аиааира. Это была яркая желтая улитка, которая символизировала судьбу сотен тысяч абхазов, вынужденно покинувшего родину в период махаджирства.

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба Работа Кадыра Тванба на одной из улиц города Сухум

"Дело в том, что если "посыпать" улитку солью, она практически моментально умрет. Люди, которые на кораблях переезжали в Турцию, были вынуждены пить морскую воду из-за нехватки пресной. Многие умирали", — рассказал Кадыр в одном из интервью корреспонденту Sputnik в мае 2020 года.

В Гудауте ему раньше работать не приходилось, и Замостянка стала его первой творческой площадкой в этом городе. Прежде чем взяться за баллончики, Тванба подготовил несколько эскизов и показал их молодежи Замостянки. Они остановились на варианте, где изображено здание с часами, которое стоит в центре города, а также на образе кавказского мужчины на фоне гор.

При внимательном рассмотрении этих рисунков на подпорках моста, волей и неволей возникают вопросы. Например, почему из окон здания с часами кто-то высунул руки и держит в них национальный музыкальный инструмент ачарпын, а также что символизирует воробей, запечатленный справа от них.

"В моем понимании воробей – это символ чистоты. Эти птицы не будут жить там, где плохая экология, а в Гудауте, насколько я знаю, все с этим хорошо. Композицию с руками, которые держат ачарпын, я добавил, так как рядом расположен Дом культуры, откуда часто доносятся звуки национальных инструментов", - поделился Тванба.

Граффити Кадыра Тванба на Замостянке © Sputnik / Бадри Есиава

Граффити Кадыра Тванба на Замостянке © Sputnik / Бадри Есиава

Граффити Кадыра Тванба на Замостянке © Sputnik / Бадри Есиава 1 / 3 © Sputnik / Бадри Есиава Граффити Кадыра Тванба на Замостянке

Изображение кавказского мужчины на мостовой подпорке справа, - неслучайное. Этот образ срисован с реального человека, одного из друзей и коллег автора - Айнара Тания.

"У меня есть фото, на котором Айнар в национальном костюме, и я подумал, что его образ хорошо вписался бы в этот проект", - отметил Тванба.

Для героя композиции появление его портрета на Замостянке стало сюрпризом. Как рассказал Тания, он не был в курсе задумки друга, но ему было приятно, когда он об этом узнал. Он также добавил, что ему нравится творчество Кадыра Тванба и та тематика, образы, композиции, которые он затрагивает в своих работах. Он также подчеркнул, что его товарищ относится к творчеству с полной самоотдачей.

© Sputnik / Бадри Есиава Граффити Кадыра Тванба на Замостянке

Взгляд со стороны

Татьяна Ананян живет в нескольких метрах от красочного моста, и она с первых дней наблюдала за тем, как происходило его преображение.

"Здесь было очень много молодежи, и я видела, как они все вместе наносили эти рисунки. Единственное, иногда меня пугает этот мужчина (изображение мужчины на подпорке моста - прим.). Когда нет света, и я выглядываю из окна, такое впечатление, что кто-то стоит за воротами. До этого мост выглядел не очень хорошо, а сейчас шикарно", - поделилась женщина. Она добавила, что больше всего ей пришелся по душе воробей, который "порхает" рядом со зданием с часами. Татьяна вспомнила, как выглядела эта улица 15 лет назад, когда она переехала в Гудауту из Москвы: "Когда я сюда переехала, здесь были одни ямы. Сейчас асфальт лежит, освещение сделали. Вот, еще и мост украсили".

Лана из Замостянки тоже осталась довольна тем, как новыми красками заиграла местная "достопримечательность". Особенно ей понравилась тема, которую автор взял за основу. "Очень сильно импонирует то, что рисунки связаны с нашим городом и абхазской темой. Честно говоря, мы впервые такое видим в Гудауте, и мы всех гостей приглашаем посмотреть этот мост", - отметила Лана.

Первым своим впечатлением поделилась Салима, которая приехала на несколько дней погостить у своей подруги Ланы. На "вердикт" школьнице понадобилось всего несколько секунд: "Красочно очень". Салима добавила, что в селе Белая речка, где она живет, тоже есть мост, и ей хотелось бы, чтобы такое же граффити появилось там.

Сейчас в Гудауте нет главного художника города, и на наши вопросы о том, была ли районная администрация в курсе затеи замостянской молодежи, ответила инженер по садово-парковым ландшафтным строительствам Кристина Гумба. По ее словам, руководство района одобрило инициативу.

"Стрит-арт актуален во всем мире. Если картина наполнено смыслом, то она имеет право на жизнь. Данный пример позитивен, и подобные инициативы нужно поддерживать", - отметила Гумба.

При этом специалист напомнила, что во избежание хаоса и для того, чтобы не испортить облик города, такого рода проекты всегда необходимо согласовывать с администрацией и вместе решать, подходит ли то или иное место для стрит-арта.

Об авторе

Кадыру Тванба 27 лет. Он родился в Турции, в городе Дюздже. Там с раннего детства занимался танцами в абхазском культурном центре. После окончания учебы в школе он поступил в вуз "Иззет Байсал" на специальность "изобразительное искусство". Абхазию, о которой он много слышал от близких родственников, Кадыр впервые посетил в 2011 году. Спустя шесть лет он переехал в республику жить. Поступил в Абхазский госуниверситет и получил диплом по специальности "графический дизайн". Параллельно работал в Государственном ансамбле народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба.

"Спустя два года после первого приезда в Абхазию я снова сюда вернулся на некоторое время вместе с сестрой. Мой дедушка и двое дядей бывали здесь и часто мне рассказывали о нашей исторической родине, но мне хотелось самому ее узнать. Я всегда хотел жить в Абхазии и хотел заниматься своей профессией", - поделился художник.

© Foto / предоставлено Кадыром Тванба Кадыр Тванба

Сложнее всего Кадыру пришлось из-за языкового барьера. Абхазским и русским языками он не владел, но со временем ему удалось неплохо выучить последний. С абхазским пока есть определенные сложности. Именно по этой причине сестре Кадыра пришлось вернуться в Турцию, где живут их родители.

Первой профессиональной работой Тванба в стиле стрит-арт было "перевоплощение" трансформатора в "дом". За годы своей деятельности Кадыр не раз принимал участие в международных фестивалях в регионах России и за рубежом.

"У меня есть мечта. Я бы хотел через мои работы в стиле стрит-арт, граффити наладить контакт с миром, так как все страны должны знать культуру Абхазии, ее историю, традиции", - отметил художник.

Сейчас Тванба работает над заказом Всемирного абхазо-абазинского конгресса по улице Убыхская в Сухуме на национальную тему. Молодой художник во время творчества использует несколько техник – баллончики с краской, кисти, маркеры.