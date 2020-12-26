Дело обвиняемого в смертельной аварии в Кындыг направлено в суд

Руслан Каджая обвиняется в совершении в состоянии алкогольного опьянения аварии, в результате которой погибли четыре человека.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Управление МВД Абхазии окончило следствие и направило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Руслана Каджая в суд Очамчырского района, сообщается на сайте МВД.

По данным следствия, авария произошла примерно в 18:45 5 ноября. Водитель автомобиля марки "Mercedes-Benz" Руслан Каджая направлялся со стороны Гала в Сухум, в районе села Кындыг он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2107.

В результате от полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-2107 Сангулия Г. В., 1957 года рождения, и три женщины, следовавшие в машине в качестве пассажиров, Чиковани И. Ш., 1971 года рождения, Бигвава Р. М., 1974 года рождения, и Сангулия Н. И., 1952 года рождения – все жители села Гуп Очамчырского района.

Водителя "Mercedes-Benz" доставили в медучреждение и установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее суд определил Руслану Каджая меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия – до 5 января 2021 года.

Руслан Каджая считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.