Михаил Мишустин поздравил Александра Анкваба с днем рождения

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб родился 26 декабря 1952 года в Сухуме. Сегодня он отмечает свой 68 день рождения.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил своего абхазского коллегу Александра Анкваба с днем рождения, сообщается на сайте Кабмина.

Мишустин отметил постоянное внимание Анкваба к развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах дружбы и партнерства.

"Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия, создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Абхазии", - говорится в поздравлении.

Глава российского правительства пожелал Анквабу доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной деятельности.

Премьер-министра Абхазии также поздравил посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Посол отметил личный вклад Анкваба в развитие дружественных, деловых и союзнических отношений между нашими странами.

"Уверен, с Вашим большим опытом государственной работы и выверенным стилем руководства двустороннее взаимодействие между Москвой и Сухумом будет укрепляться и далее, приобретая новые, качественные и ощутимые формы", - подчеркнул Двинянин.

Александр Анкваб родился 26 декабря 1952 года в Сухуме. В 1974 году окончил Ростовский государственный университет. В 1987 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1975-1981 годах работал в Министерстве юстиции Абхазской АССР, в Абхазском обкоме комсомола, первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.

В 1981-1983 годах работал в аппарате ЦК Компартии Грузии. С 1983 по 1990 годы – начальник политотдела МВД Грузинской ССР – заместитель министра внутренних дел Грузинской ССР.

В мае 1990 года, в связи с активным ростом антиабхазских выступлений в Грузии, подал рапорт об увольнении из системы МВД и вернулся в Абхазию. В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Абхазии, а с 1992 по 1993 год одновременно – исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов – член Государственного комитета обороны Абхазии. В 1994-2004 годах Анкваб проживал в Москве, занимался бизнесом, общественной деятельностью, благотворительностью.

С февраля 2005 года по февраль 2010 года - премьер-министр Республики Абхазия.

С февраля 2010 года по май 2011 года – вице-президент Республики Абхазия.

С августа 2011 года по 1 июня 2014 года – президент Республики Абхазия.

С марта 2017 года – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.

24 апреля 2020 года Указом президента назначен премьер-министром Республики Абхазия.