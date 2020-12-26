Саперы МЧС обезвредили противотанковые гранаты, найденные жителем Сухума

В субботу 26 декабря в Тамбове состоялся боксерский турнир от Федерации бокса России и промоушена Tambov Boxing Promotions.

В северо-восточной части Гудауты находится район Замостянка. Такое название у этой густонаселенной части города появилось из-за его расположения за двумя мостами – железнодорожным и автотранспортным, на одном из которых около месяца назад появились граффити.