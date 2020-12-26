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Саперы МЧС обезвредили противотанковые гранаты, найденные жителем Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201226/1031527866/Sapery-MChS-obezvredili-protivotankovye-granaty-naydennye-zhitelem-Sukhuma.html

Житель района Маяка в Сухуме обнаружил взрывоопасные предметы и сообщил в МЧС Абхазии.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Саперы МЧС республики вывезли шесть противотанковых гранат, обнаруженных жителем Сухума, для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

После поступившего сигнала на место обнаружения выехали сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства.

Как выяснилось, гранаты предназначались к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7.

Саперы МЧС обезвредили противотанковые гранаты, найденные жителем Сухума
МЧС Абхазии
Саперы МЧС обезвредили противотанковые гранаты, найденные жителем Сухума

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупреждает, что случайные находки взрывоопасных предметов могут быть крайне опасны. При их обнаружении следует незамедлительно звонить в службу спасения по телефонам: 01, 001, 911, 112.

 


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