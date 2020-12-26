Саперы МЧС обезвредили противотанковые гранаты, найденные жителем Сухума

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Саперы МЧС республики вывезли шесть противотанковых гранат, обнаруженных жителем Сухума, для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
После поступившего сигнала на место обнаружения выехали сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства.
Как выяснилось, гранаты предназначались к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупреждает, что случайные находки взрывоопасных предметов могут быть крайне опасны. При их обнаружении следует незамедлительно звонить в службу спасения по телефонам: 01, 001, 911, 112.