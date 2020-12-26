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Пациент с COVID-19 скончался в Гагрской больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1061)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201226/1031528130/Patsient-s-COVID-19-skonchalsya-v-Gagrskoy-bolnitse-.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 109 человек из 485 протестированных за сутки в Абхазии. 

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция умер в Гагрской больнице 25 декабря, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Отмечается, что мужчина 83 лет был доставлен в медучреждение 25 декабря в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, у 86 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 28, в Ткуарчалской - 17, в Гагрской - 41 пациент.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме, находятся 44 пациента: состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек. 108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1061)

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