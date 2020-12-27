Прокуратура проводит проверку по инциденту в селе Адзюбжа

Неизвестные люди в масках вломились в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа Очамчырского района рано утром 26 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Очамчырского района проводит доследственную проверку по факту инцидента, который произошел в селе Адзюбжа 26 декабря, рассказал заместитель генпрокурора республики Руслан Тыркба.

"Письменное заявление в прокуратуру не поступало, однако по факту имевшего место инцидента в частном домовладении семьи Чанба в ночь на 26 декабря 2020 года прокуратурой Очамчырского района проводится доследственая проверка, результат осмотра места происшествия показал наличие беспорядка внутри жилых помещений, частично приведены в негодность предметы мебели. Сбор и анализ первичного материала на данном этапе продолжается", - сказал Тыркба.

Как уточнил глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба, инцидент произошел к утру примерно в 4:00 в субботу 26 декабря. Несколько людей в масках выломали дверь в доме семьи Чанба, набросились на спящих хозяев, и выволокли некоторых из них на улицу.

"Эти люди взломали двери, окна, перевернули все кровати, скрутили им (хозяевам дома - прим.) руки и бросили на землю. Они были в масках, и мы не знает, кто это люди. Они осмотрели дом, если бы вы видели, как они это делали, и ушли. В этом доме живет четыре человека – мать, двое ее сыновей и дочь, среди них есть несовершеннолетние и инвалид", - отметил Абухба.

Он добавил, что днем в воскресенье 27 декабря в Адзюбже пройдет сход жителей села для обсуждения этого инцидента. На встречу приглашены руководство района и представители правоохранительных органов.