14:51 27 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR89.87
Поиск
Прокуратура.

Прокуратура проводит проверку по инциденту в селе Адзюбжа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
114520
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201227/1031528776/Prokuratura-provodit-proverku-po-intsidentu-v-sele-Adzyubzha.html

Неизвестные люди в масках вломились в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа Очамчырского района рано утром 26 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Очамчырского района проводит доследственную проверку по факту инцидента, который произошел в селе Адзюбжа 26 декабря, рассказал заместитель генпрокурора республики Руслан Тыркба.

"Письменное заявление в прокуратуру не поступало, однако по факту имевшего место инцидента в частном домовладении семьи Чанба в ночь на 26 декабря 2020 года прокуратурой Очамчырского района проводится доследственая проверка, результат осмотра места происшествия показал наличие беспорядка внутри жилых помещений, частично приведены в негодность предметы мебели. Сбор и анализ первичного материала на данном этапе продолжается", - сказал Тыркба.

Как уточнил глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба, инцидент произошел к утру примерно в 4:00 в субботу 26 декабря. Несколько людей в масках выломали дверь в доме семьи Чанба, набросились на спящих хозяев, и выволокли некоторых из них на улицу.

"Эти люди взломали двери, окна, перевернули все кровати, скрутили им (хозяевам дома - прим.) руки и бросили на землю. Они были в масках, и мы не знает, кто это люди. Они осмотрели дом, если бы вы видели, как они это делали, и ушли. В этом доме живет четыре человека – мать, двое ее сыновей и дочь, среди них есть несовершеннолетние и инвалид", - отметил Абухба.

Он добавил, что днем в воскресенье 27 декабря в Адзюбже пройдет сход жителей села для обсуждения этого инцидента. На встречу приглашены руководство района и представители правоохранительных органов.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
За семь дней до Нового года: самые яркие фото недели
Инцидент в Адзюбже: заявление главы МВД Абхазии
Инцидент в Адзюбже: заявление главы МВД Абхазии
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться