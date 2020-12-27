Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 декабря

На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +15°С.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В понедельник 28 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное – 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.